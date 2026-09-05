Otaviano Costa, lesionado no ‘Dança’, curte Rock in Rio

Em meio à recuperação de uma lesão para voltar aos palcos da Dança dos Famosos, o ator Otaviano Costa marcou presença no primeiro dia de shows do Rock in Rio 2026. Em entrevista à GENTE, ele falou sobre os limites impostos pela lesão, a experiência de aprender uma habilidade que nunca havia levado a sério e também comentou a participação da mulher, Flávia Alessandra, na novela e a relação dos dois com o ciúme.

Como está sua recuperação da lesão no Dança dos Famosos? E como têm sido os ensaios nesse período? Ainda estou com a lesão aqui, fazendo fisioterapia, tratando, tentando recuperar 100% e dançando. A cada passo é uma emoção, uma atenção, um cuidado. A cada riso, um passo para frente, a cada lágrima, um passo para trás. Mas eu estou tentando fazer da melhor maneira possível, até porque a entrega tem que ser o máximo possível, não só pelos coreógrafos, bailarinos que estão ali ao meu redor, profissionais lindos que nos fazem compreender a beleza daquilo tudo, da dança, mas também pelo show que eu estou ali. É como eu estou dizendo, eu estou dançando sem compromisso, mas com comprometimento, tentando ao máximo entregar o que é possível dentro do meu limite. É um talento que eu nunca lapidei, nunca tratei, sempre foi para farra, para festa, para folia, e agora pela primeira vez estou aprendendo onde colocar a mãozinha, botar o pezinho, olhar para onde e fazer o quê. Profissional. Totalmente profissional.

Você está no Dança, enquanto a Flávia está na novela e vem se destacando bastante. O que tem achado da personagem dela? É legal ver a Flávia representando uma mulher madura, do jeito que ela está representando. Divertida, poderosa, bonita, livre, leve, solta, familiar também. Também independente. Tem uma curva agora interessante que vai acontecer com a personagem dela, com o personagem do Ulisses. Vai ter um caminho próprio agora que a personagem começa a trilhar. E eu aplaudo a Flávia, e não só a Flávia, mas a dupla. Aliás, o trio. Valcyr, Claudinha e a Flávia, que já trabalharam várias vezes juntos. E agora, coroando esse triunvirato aí, a Amora que chega na vida da Flávia e que virou uma dupla maravilhosa de criação. E não à toa é o sucesso da novela. É essa trupe toda de atores. Elencos, lindos, talentosos, que estão fazendo um sucesso. A minha filha, Olívia, de 15 anos, está assistindo à novela, como se fosse uma série. Aí ela fala, rapaz, você sabe que essa série tem 200 e tantos capítulos. É mesmo? É, então prepare-se. E olha, passou todo mundo ali. Pegaram até pizza agora.

Não sente nenhum ciúme dela com esses looks e esse lado mais sedutor da personagem? Não, nada. Flávia é uma mulher muito resolvida. Nós somos muito bem resolvidos. Eu admiro a minha mulher. Minha mulher é maravilhosa. É lógico que eu tenho ciúmes, mas o ciúme não cabe dentro da arte. Não cabe dentro do set. Não cabe na tela. É o ciúme do cotidiano, é o ciúme do dia a dia. E faz parte. A hora que perder isso, aí não tem uma coisa errada. No nosso caso, não.

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