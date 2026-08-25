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Cultura

Otaviano Costa fala sobre estado de saúde após desfalcar ‘Dança dos Famosos’

Apresentador sofreu uma lesão na panturrilha durante os ensaios

Por Giovanna Fraguito 25 ago 2026, 17h50 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h27
O apresentador Otaviano Costa
O apresentador Otaviano Costa (Instagram/Reprodução)
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Otaviano Costa fala sobre estado de saúde após desfalcar ‘Dança dos Famosos’ Priorizar nos meus resultados Google

Otaviano Costa, participante desta edição do Dança dos Famosos, quadro do Caldeirão do Huck, sofreu uma lesão na panturrilha às vésperas da estreia do programa neste domingo, 23. O apresentador seguiu a orientação médica e ficou de fora da primeira apresentação. Nas redes sociais, ele explicou que segue tomando medicamentos e se cuidando com fisioterapia para tentar se recuperar o mais breve possível.

“Estou machucado, tomando remédio para recuperar, fazendo fisioterapia, muita coisa na cabeça. A coreografia estava ainda sendo lapidada e, de repente, tem que mudar tudo. E eu com aquela sensação: olha só o que estou causando ao meu time, que desafio para os professores, a menos de 24 horas da apresentação, ter uma baixa e redesenhar tudo?!”, desabafou.

Segundo o apresentador, o retorno total aos ensaios ainda é uma incógnita. Nesta terça-feira, 25, ele esteve presente nos treinos mas ainda sem conseguir realizar toda a coreografia.

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