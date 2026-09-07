Otaviano Costa brinca com cuidados de Flávia Alessandra: ‘Fisioterapeuta moral’

Em meio a uma fase movimentada na carreira, Flávia Alessandra e Otaviano Costa encontraram um tempinho para curtir a quarta noite de shows do Rock in Rio nesta segunda-feira, 7. Flávia está em evidência devido ao seu papel marcante como Fábia em Quem Ama Cuida, enquanto o marido se desafia no Dança dos Famosos, conciliando ensaios com a recuperação da lesão.

“Só faltava a gente se encontrar lá, porque a gente nem se encontra”, disse Flávia, sobre a rotina corrida. Ainda assim, Otaviano fez questão de destacar o papel da esposa em sua recuperação, em tom bem-humorado. “Flávia é a melhor fisioterapeuta moral que eu conheço na minha vida”, afirmou.

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