Oscar se pronuncia após tapa de Will Smith: “Não toleramos violência”

Na noite de domingo, 27, quem assistia à cerimônia de premiação do Oscar ficou em dúvida quando Will Smith se levantou da plateia e deu um tapa em Chris Rock, que havia feito uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will. Pouco depois, ficou claro que não se tratava de uma encenação: ao subir ao palco para receber seu prêmio de melhor ator por King Richard, Smith pediu desculpas para a Academia e os colegas de profissão pelo ocorrido, mas sem citar Chris Rock. Pelo Twitter, a Academia fez sua declaração oficial: “A Academia não tolera violência em nenhuma forma. Nesta noite, temos o prazer de celebrar nossos vencedores da 94º edição do Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e dos amantes do cinema ao redor do mundo”.

Segundo a revista americana Variety, o departamento de polícia de Los Angeles confirmou que Chris Rock não quis registrar um boletim de ocorrência sobre o ocorrido. Nas redes sociais, foi iniciado um debate sobre a validade das ações de Will em um momento de cabeça quente. Celebridades também se manifestaram: “Violência não é aceitável. Agressão nunca é a resposta. E, também, esta é a segunda vez que Chris tira sarro de Jada no palco do Oscar, e esta noite ele falou de sua alopecia. Mirar na doença autoimune de alguém é errado. Fazer isso de propósito é cruel. Ambos precisam de um respiro”, disse a atriz Sophia Bush em seu Twitter.

Figuras brasileiras também opinaram sobre o episódio em suas páginas pessoais. “Will Smith bate num comediante de 45 quilos e depois sobe no palco pra dizer que está na Terra pra propagar o amor. Tá certo então, jovem. Certinho”, escreveu o comediante Rafinha Bastos. O ator Alexandre Nero declarou esperar que Will Smith, enquanto grande figura e amado pelo mundo todo, reconheça o erro: “Imagina se todo mundo que se sentir ofendido levantar e dar um tapa na cara do sujeito? Não podemos ser esse tipo de exemplo. Erramos…”, publicou no Twitter.