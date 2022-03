Oscar começa com prêmios de ‘segunda classe’ e derrota de brasileiro

A cerimônia do Oscar 2022 começou oficialmente às 21h de brasília, mas, antes disso, o perfil oficial da Academia de Cinema de Hollywood já havia anunciado os vencedores de uma série de categorias cortadas da premiação ao vivo. Uma das esnobadas era a corrida pelo melhor curta-metragem documental, que guardava a única esperança do Brasil no Oscar: o documentário Onde eu Moro, dirigido pelo carioca Pedro Kos em parceria com o americano Jon Shenk. Mas, de novo, não deu para o brasileiro: quem levou a estatueta foi o filme do The New York Times The Queen of Basketball (A Rainha do Basquete, em português), que narra a história de Lusia Harris, estrela do basquete que teve a carreira esquecida pela história.

A categoria não foi a única a entrar na “segunda classe” do Oscar. Em fevereiro, a Academia criou polêmica ao anunciar que a cerimônia da premiação não mostraria todas as categorias. O objetivo é deixar a transmissão mais dinâmica e recuperar a audiência perdida nos anos anteriores. A decisão, no entanto, deixou a Academia em maus lençóis: por diversas vezes no passado, os organizadores tentaram excluir a transmissão de algumas entregas de prêmios, mas desistiram após a chiadeira dos participantes, que alegavam que a Academia estava minimizando a importância de certas categorias — coisa que aconteceu novamente esse ano, mas os organizadores não voltaram atrás na decisão.

Confira os vencedores já anunciados:

Edição de Som – Duna

Documentário Curta-metragem – The Queen of Basketball

Curta de Animação – The Windshield Wiper

Curta de Ficção – The Long Goodbye

Trilha sonora original – Duna

Montagem – Duna

Design de Produção – Duna

Maquiagem e Cabelo – Os Olhos de Tammy Feye