Oscar 2022: 5 filmes essenciais para ver antes da cerimônia

Principal celebração do cinema, o Oscar entrega, no próximo domingo, 27, as estatuetas dos vencedores de 2022. Confira a seguir cinco filmes indicados que estão entre os favoritos de algumas das principais categorias.

King Richard – Criando Campeãs

Onde ver: HBO Max

Um pai obstinado e duas jovens talentosas foi a combinação para o nascimento da dupla fenômeno do tênis Serena e Venus Williams. O filme acompanha a história das atletas a partir do empenho de Richard, pai e primeiro treinador das irmãs, interpretado por Will Smith. De tom motivacional, o drama envolve ao falar sobre família, superação e as dificuldades impostas pela desigualdade social. Indicado em seis categorias, o longa promete chamar a atenção no Oscar deste ano com uma apresentação especial de Beyoncé, nomeada com a canção original Be Alive, enquanto Will Smith é um dos favoritos entre os atores, e deve sair da premiação com sua primeira estatueta.

No Ritmo do Coração

Onde ver: Amazon Prime Video

Considerado o azarão do Oscar, o filme sobre uma família de surdos e sua relação com a única filha que escuta vem arrebanhando vitórias na temporada de premiação. Entre elas o PGA, prêmio do sindicato de produtores de Hollywood, considerado um forte termômetro para a categoria de melhor filme do Oscar. Se sairá vencedor da cerimônia no dia 27, é difícil dizer, mas a produção deve subir ao menos uma vez no palco, já que Troy Kotsur é o favorito entre os atores coadjuvantes. Para além da premiação, o longa é uma boa pedida para ver em família por seu tom descontraído com clima de Sessão da Tarde.

Summer of Soul (…ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada)

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Favorito na categoria de melhor documentário, o filme é uma belíssima colagem de imagens históricas inéditas gravadas durante o Harlem Cultural Festival, em 1969, evento que acabou apelidado de “Woodstock Negro”. Ao longo de seis semanas, o festival musical recebeu no palco nomes como Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King entre outros. Apesar de sua relevância, especialmente entre a comunidade negra, o festival é pouquíssimo conhecido e, com este documentário, finalmente, ganhou os holofotes.

Ataque dos Cães

Onde assistir: Netflix

Filme com o maior número de indicações ao Oscar este ano, doze no total, Ataque dos Cães começou o ano como o favorito para levar todos os principais prêmios da festa, mas perdeu força ao longo da temporada de premiações. Mesmo assim, a produção ainda é uma das favoritas ao Oscar de melhor filme, e também ao prêmio de direção, que deve ir para Jane Campion – primeira mulher a ter duas indicações na categoria. Baseado no livro Power of the Dog, o faroeste retrata um caubói detestável, obrigado a ocultar sua homossexualidade, enquanto ele se revolta contra o casamento do irmão – que traz para o rancho da família a mulher e o filho adolescente dela.

Drive My Car

Onde assistir: em cartaz nos cinemas; no Mubi a partir de abril

Baseado num conto de Haruki Murakami, o longa japonês tem quatro indicações ao Oscar e é o favorito na categoria de melhor filme internacional. Dirigido por Ryûsuke Hamaguchi, a produção acompanha a viagem de um ator em direção a um festival de teatro, conduzido por uma jovem motorista. De mundos distantes, eles carregam, em comum, a missão de recomeçar após a perda de entes queridos.