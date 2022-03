Oscar 2022: 3 azarões que podem roubar a cena na premiação

A Academia de Cinema de Hollywood não costuma surpreender muito em suas indicações ao Oscar. Afastada do público e fechada sempre no mesmo clubinho, os votantes dificilmente surpreendem – mas a premiação, vez ou outra, acaba revelando alguns azarões que derrubam favoritíssimos de crítica e público. Neste ano, Ataque dos Cães, que lidera a corrida com 12 indicações, pode sofrer com essa sina. Confira a seguir quem pode surpreender:

Coda – No Ritmo do Coração

Pouco antes de começar a temporada de premiações, dava-se como praticamente certo que Ataque dos Cães, da diretora Jane Campion, seria o grande favorito ao Oscar. Foi surpresa, portanto, quando No Ritmo do Coração, longa sobre uma família surda com um climinha aconchegante de Sessão da Tarde, iniciou sua jornada abocanhando os principais prêmios do ano. Adaptação do francês A Família Bélier, o filme estreou aclamado no Festival de Sundance no ano passado, arrebanhando quatro prêmios, entre eles o do júri. Mais recentemente, foi eleito melhor filme pela crítica especializada de Hollywood e levou o troféu mais importante do SAG Awards, de melhor elenco, além de eleger Troy Kotsur como o melhor ator coadjuvante do ano. Dos cinco prêmios dos sindicatos de Hollywood, que servem de termômetro para o Oscar, o longa saiu vencedor em três, contra uma vitória de Ataque dos Cães e uma de Não Olhe para Cima. A combinação fez com que o filme, indicado nas categorias de melhor filme, roteiro adaptado e ator coadjuvante no Oscar, emergisse na reta final como um novo favorito ao principal prêmio da cerimônia, concorrendo com superproduções como Duna e o próprio Ataque dos Cães.

Troy Kotsur

Indicado à categoria de melhor ator coadjuvante, Troy Kotsur, que vive Frank, o pai de Ruby em No Ritmo do Coração, também acabou impulsionado pelo favoritismo inesperado do longa. Quando a lista de indicados foi anunciada, as previsões mais recorrentes davam a estatueta para o jovem Kodi Smith-McPhee, que brilha ao lado de Benedict Cumberbatch em Ataque dos Cães. Kotsur, porém, protagoniza uma das cenas mais tocantes do longa: tentando entender a paixão da filha pela música, o pai, deficiente auditivo, pede que a garota cante para ele o mais alto que conseguir, enquanto coloca as mãos no pescoço de Ruby para sentir as vibrações da música. Emocionante, a cena se destacou, e pode dar a ele o cobiçado prêmio. Destaque no SAG, ele se tornou o primeiro ator surdo a ganhar uma estatueta na premiação, e fez história ao ser o primeiro homem com deficiência auditiva indicado ao Oscar.

Will Smith

Em sua terceira indicação ao Oscar, Will Smith enfim pode sair vitorioso da cerimônia. Ao que tudo indica, o astro de MIB: Homens de Preto tem chances reais de derrubar Benedict Cumberbatch na disputa pela estatueta de melhor ator por seu trabalho em King Richard: Criando Campeãs, como Richard Williams, o pai das estrelas do tênis Serena e Venus Williams. Há alguns meses, Benedict era o grande favorito da crítica pela atuação impecável na pele do machão enrustido Phil Burbank, em Ataque dos Cães. O favoritismo, porém, foi ameaçado pelo convincente Will Smith, que chegou de mansinho e já levou para casa os principais prêmios que servem de termômetro para o Oscar, como o BAFTA e o SAG Awards, onde era concorrente direto de Cumberbatch.