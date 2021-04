Oscar 2021: Em discurso, Anthony Hopkins homenageia Chadwick Boseman

Ausente da cerimônia do Oscar, o ator Anthony Hopkins usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 26, para agradecer ao prêmio de melhor ator por seu trabalho em Meu Pai, em um vídeo feito no País de Gales, sua terra natal, onde ele se refugiou durante a pandemia. No discurso de vitória, o ator de 83 anos homenageou Chadwick Boseman, indicado postumamente ao prêmio e um dos favoritos a ganhar por sua atuação em A Voz Suprema do Blues.

O ator disse que não esperava ganhar o prêmio e agradeceu à Academia. Na sequência, homenageou Boseman. “Quero prestar homenagem a Chadwick Boseman, que foi tirado de nós tão cedo”, disse. Hopkins se tornou o mais velho ator a ganhar um Oscar. Antes, o recorde era de Christopher Plummer, que levou a estatueta de melhor ator coadjuvante por Toda Forma de Amor (2010). Este é o segundo Oscar de Hopkins, de seis indicações. O primeiro que ele ganhou foi em 1991 por O Silêncio dos Inocentes.

“Bom dia, estou aqui na minha terra natal, País de Gales, e aos 83 anos de idade não esperava receber este prêmio. Realmente não esperava. Sou grato à Academia e obrigado. Quero prestar homenagem a Chadwick Boseman, que foi tirado de nós muito cedo. Novamente, muito obrigado a todos. Eu realmente não esperava por isso. Então eu me sinto muito privilegiado e honrado. Obrigado”, discursou o ator.

Durante a cerimônia, os produtores mudaram a ordem de entrega dos prêmios para deixar o anúncio de melhor ator para o final. A troca gerou comentários de que ela havia sido feita no caso de uma vitória emocionante de Boseman. Em Meu Pai, Hopkins interpreta um homem idoso que lutra contra a demência. Além de Boseman, ele também concorreu com Riz Ahmed em O Som do Silêncio, Gary Oldman, em Mank e Steven Yeun, em Minari.