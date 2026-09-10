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Cultura

Os tropeços colecionados por João Emanuel Carneiro após ‘Avenida Brasil’

Sequência do fenômeno da teledramaturgia foi confirmada pela Globo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 19h34
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João Emanuel Carneiro -  (Divulgação/TV Globo)
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Os tropeços colecionados por João Emanuel Carneiro após ‘Avenida Brasil’ Priorizar nos meus resultados Google

A sequência de Avenida Brasil (2012), já confirmada pela TV Globo, coloca um desafio duplo nas mãos de João Emanuel Carneiro: criar uma nova história a partir de um dos maiores fenômenos de sua carreira e, ao mesmo tempo, tentar recuperar o impacto que o autor não conseguiu repetir na televisão aberta desde então.

Exibida entre 2015 e 2016, A Regra do Jogo chegou às telas cercada pela expectativa de que JEC apresentaria um novo fenômeno. A comparação com o Divino, porém, pesou sobre a trama. A novela estreou com 32 pontos na Grande São Paulo, abaixo dos índices de Em Família (2014) e Babilônia (2015) — folhetins considerados os fracassos até então —, e terminou com média de 28,5 pontos, bem distante dos 38,7 registrados por Avenida Brasil.

Leia também: Os atores de Avenida Brasil que ficam fora da continuação

Em 2018, Segundo Sol apresentou uma recuperação, com média de 33,6 pontos, mas ainda ficou abaixo das antecessoras A Força do Querer (2017), de Glória Perez, e O Outro Lado do Paraíso (2017), de Walcyr Carrasco. A produção também enfrentou uma crise fora da audiência. Ambientada em Salvador (BA), a novela foi criticada pela baixa representatividade negra no elenco. Dos 35 personagens, apenas cinco eram negros, segundo levantamento divulgado à época. Antes mesmo da estreia, a Globo chegou a ser notificada pelo Ministério Público Federal.

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Lançada em 2022, Todas as Flores teve uma trajetória distinta. Pensada inicialmente para a TV aberta, a novela acabou transferida para o Globoplay, onde se tornou um dos principais produtos de dramaturgia da plataforma. Contudo, quando chegou à televisão aberta, na faixa das 22h, amargou 21,8 pontos.

Mas o cenário ficou realmente preocupante com Mania de Você, de 2024. A trama terminou com média de 21 pontos na Grande São Paulo, o pior resultado de JEC no horário das 9. Durante a exibição, a novela passou por mudanças na condução da história e na direção, em uma tentativa de recuperar a audiência.

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Agora, com Avenida Brasil 2 confirmada, JEC retorna ao universo que o consagrou. Quinze anos depois do original, a nova novela chega acompanhada não apenas da expectativa pelo reencontro com personagens conhecidos, mas também da comparação inevitável com os números e o impacto de seu maior sucesso.

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