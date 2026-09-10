Os tropeços colecionados por João Emanuel Carneiro após ‘Avenida Brasil’

A sequência de Avenida Brasil (2012), já confirmada pela TV Globo, coloca um desafio duplo nas mãos de João Emanuel Carneiro: criar uma nova história a partir de um dos maiores fenômenos de sua carreira e, ao mesmo tempo, tentar recuperar o impacto que o autor não conseguiu repetir na televisão aberta desde então.

Exibida entre 2015 e 2016, A Regra do Jogo chegou às telas cercada pela expectativa de que JEC apresentaria um novo fenômeno. A comparação com o Divino, porém, pesou sobre a trama. A novela estreou com 32 pontos na Grande São Paulo, abaixo dos índices de Em Família (2014) e Babilônia (2015) — folhetins considerados os fracassos até então —, e terminou com média de 28,5 pontos, bem distante dos 38,7 registrados por Avenida Brasil.

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Em 2018, Segundo Sol apresentou uma recuperação, com média de 33,6 pontos, mas ainda ficou abaixo das antecessoras A Força do Querer (2017), de Glória Perez, e O Outro Lado do Paraíso (2017), de Walcyr Carrasco. A produção também enfrentou uma crise fora da audiência. Ambientada em Salvador (BA), a novela foi criticada pela baixa representatividade negra no elenco. Dos 35 personagens, apenas cinco eram negros, segundo levantamento divulgado à época. Antes mesmo da estreia, a Globo chegou a ser notificada pelo Ministério Público Federal.

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Lançada em 2022, Todas as Flores teve uma trajetória distinta. Pensada inicialmente para a TV aberta, a novela acabou transferida para o Globoplay, onde se tornou um dos principais produtos de dramaturgia da plataforma. Contudo, quando chegou à televisão aberta, na faixa das 22h, amargou 21,8 pontos.

Mas o cenário ficou realmente preocupante com Mania de Você, de 2024. A trama terminou com média de 21 pontos na Grande São Paulo, o pior resultado de JEC no horário das 9. Durante a exibição, a novela passou por mudanças na condução da história e na direção, em uma tentativa de recuperar a audiência.

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Agora, com Avenida Brasil 2 confirmada, JEC retorna ao universo que o consagrou. Quinze anos depois do original, a nova novela chega acompanhada não apenas da expectativa pelo reencontro com personagens conhecidos, mas também da comparação inevitável com os números e o impacto de seu maior sucesso.

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