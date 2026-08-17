Os três processos contra Danilo Vieira, da TV Globo, na Justiça movidos pela ex

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Danilo Vieira, da TV Globo, está no centro de uma polêmica familiar com sua ex-esposa, Mariana Cardoso, após a situação judicial envolvendo o filho Ben ganhar as redes sociais. A disputa gira em torno da pensão alimentícia e guarda da criança, levando a acusações e a manifestação pública da mãe do repórter.

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Em meio à repercussão do imbróglio familiar com Mariana Cardoso, Danilo Vieira, da TV Globo, viu uma situação familiar ganhar as redes sociais e sites de fofoca. Assim, precisou vir a público se expressar devido a uma disputa judicial entre os dois, agora divorciados.

Danilo e Mariana se separaram em 2025. Juntos, tiveram um filho, Ben, que completou 3 anos em junho. Depois da separação, eles passaram a organizar a rotina do filho por acordos entre os dois, mas começaram conflitos sobre as despesas do menino. Mariana entrou na Justiça para estabelecer o pagamento de pensão alimentícia para Ben. A situação foi parar em três processos judiciais: alimentos (pensão alimentícia); guarda e regulamentação da convivência; e reconhecimento e dissolução de união estável.

Na sexta-feira, 14, Mariana foi buscar Ben na escola para passar o dia com a família materna. Quando chegou lá, descobriu que ele não tinha ido naquele dia e acionou a polícia. Danilo se manifestou dizendo que foi surpreendido pela ida dela à polícia, já que teria entendido que o fim de semana era seu.

Em um longo relato, Monique Hirschfeld, mãe do repórter, lamentou a exposição da criança e falou sobre a realidade que, segundo ela, presencia dentro da família. Ela também garantiu nunca ter constatado qualquer desamparo emocional ou material.

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“Filho, agora e a minha vez de te dizer te amo! Com o mesmo carinho e amor com que você cuida do Ben, eu cuidei de você em pequeno! Hoje, você não precisa mais que eu te dê comida ou abotoe seu pijaminha, mas para mim você será o meu pequeno, a quem passei todos os valores que também recebi de minha família! Então, só posso te dizer que é muito difícil ler passivamente alguém duvidar do seu caráter pois sei muito bem quem você é. E eu estarei sempre do seu lado, lutando por você e para você. Exatamente como você faz com o pequeno que um dia te foi enviado! Fica com teu coração em paz. Isso se Deus quiser um dia acaba”, escreveu a avó da criança.

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