Os três finalistas para o papel de James Bond em novo filme de 007

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As especulações sobre o próximo James Bond esquentam com quatro finalistas para o papel. Callum Turner, Josh O’Connor e Jack Lowden estão na reta final e farão testes em breve. Conheça um pouco sobre a trajetória de cada ator e prepare-se para descobrir quem será o novo 007. A expectativa é grande!

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O anúncio de quem será o novo James Bond está cada vez mais próximo. Agora, as especulações apontam que já há quatro finalistas para o papel. Callum Turner, Josh O’Connor e Jack Lowden estão na última fase e devem realizar testes na próxima semana. O quarto candidato não teve a identidade revelada. Abaixo, um pouco sobre cada ator.

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Callum Turner. Ficou conhecido por interpretar Theseus Scamander nos filmes de Animais Fantásticos, do mesmo universo de Harry Potter. Nos últimos anos, chamou atenção pelos papéis em filmes de romance. Eternidade (2025) e Só por Uma Noite (2026) fizeram sucesso entre as fãs do gênero.

Josh O’Connor. Fez parte do elenco de The Crown, em que interpretou o rei Charles, quando ainda era príncipe e estava casado com a princesa Diana. Ganhou um Emmy de Melhor Ator em série dramática pelo papel. O ator também é reconhecido pelos trabalhos em Rivais (2024) e Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out (2025).

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Jack Lowden. Entre os cotados, foi o que já teve um papel “mais próximo” ao de James Bond. Interpretou um agente em Slow Horses, série de espionagem britânica. Integrou o elenco de Dunkirk (2018), filme de guerra, e Duas Rainhas (2018), drama biográfico.