Os sucessos ‘escondidos’ de Rick na voz de outros sertanejos

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O cantor Rick, conhecido pela dupla com Renner, deixou um vasto legado como compositor. Com 661 obras registradas, ele foi o autor de grandes sucessos na voz de artistas como João Paulo & Daniel, Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo, mostrando sua influência nos bastidores do sertanejo. Descubra os hits que ele escreveu.

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Rick ficou conhecido nacionalmente pela dupla com Renner, mas parte de seu legado estava nos bastidores do sertanejo. O cantor, que morreu após a queda de um helicóptero em Santa Catarina, tinha 661 obras musicais registradas no Ecad e várias delas se tornaram sucessos na voz de outros artistas.

Entre elas estão Só Dá Você na Minha Vida, de João Paulo & Daniel; Eu Menti, de Chitãozinho & Xororó; Bebo Pa Carai, de Gino & Geno; Agenda Rabiscada, gravada por Cleiton & Camargo e também por Milionário & José Rico; Amor de Violeiro, de Eduardo Costa; e Conta Pra Ela, de Leandro & Leonardo. Rick também assinou Página de Amigos, eternizada por Chitãozinho & Xororó, e teve em Sabor do Pecado, gravada por Leandro & Leonardo, um dos primeiros sucessos de sua trajetória como compositor.

A curiosidade é que um dos maiores sucessos da própria dupla não leva a assinatura de Rick. Lançada no álbum Mil Vezes Cantarei, de 1998, Ela É Demais foi composta por Elias Muniz e se tornou um divisor de águas na carreira de Rick & Renner.

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