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Cultura

Os sucessos ‘escondidos’ de Rick na voz de outros sertanejos

Cantor assinou hits gravados por Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo e Eduardo Costa

Por Giovanna Fraguito 24 set 2026, 07h00 | Atualizado em 24 set 2026, 07h09
Homem careca, de pele clara, sorri enquanto toca violão em palco com iluminação roxa. Ele veste camiseta azul, colete preto e colar com cruz.
Rick Sollo, em show em 2013 (Mauricio Santana/Getty Images)
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Os sucessos ‘escondidos’ de Rick na voz de outros sertanejos Priorizar nos meus resultados Google

Rick ficou conhecido nacionalmente pela dupla com Renner, mas parte de seu legado estava nos bastidores do sertanejo. O cantor, que morreu após a queda de um helicóptero em Santa Catarina, tinha 661 obras musicais registradas no Ecad e várias delas se tornaram sucessos na voz de outros artistas.

Entre elas estão Só Dá Você na Minha Vida, de João Paulo & Daniel; Eu Menti, de Chitãozinho & Xororó; Bebo Pa Carai, de Gino & Geno; Agenda Rabiscada, gravada por Cleiton & Camargo e também por Milionário & José Rico; Amor de Violeiro, de Eduardo Costa; e Conta Pra Ela, de Leandro & Leonardo. Rick também assinou Página de Amigos, eternizada por Chitãozinho & Xororó, e teve em Sabor do Pecado, gravada por Leandro & Leonardo, um dos primeiros sucessos de sua trajetória como compositor.

A curiosidade é que um dos maiores sucessos da própria dupla não leva a assinatura de Rick. Lançada no álbum Mil Vezes Cantarei, de 1998, Ela É Demais foi composta por Elias Muniz e se tornou um divisor de águas na carreira de Rick & Renner.

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