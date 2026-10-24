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Cultura

‘Os Simpsons’ trazem de volta personagem controverso após anos de silêncio

Apu retorna à série com novo dublador depois de críticas sobre representação de indianos

Por Flávio Monteiro 24 out 2026, 17h00
À esquerda, o personagem Apu dos Simpsons, de pele marrom, bigode e cabelo preto, sorri com os braços abertos em um bar. À direita, o ator Hank Azaria, de pele clara, cabelo grisalho e barba, sorri para a câmera usando uma blusa preta e um cachecol azul-turquesa
Sunil Malhotra será novo dublador de Apu em 'Os Simpsons' (Reprodução/Instagram)
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Um dos personagens mais marcantes e conhecidos de Os Simpsons, Apu Nahasapeemapetilon voltou a aparecer no episódio de Halloween da atual temporada da série. Embora nunca tenha sido oficialmente excluído da trama, o vendedor indiano passou anos sem falas em meio às críticas sobre sua representação, frequentemente apontada como estereotipada e ofensiva.

A discussão ganhou força em 2017, com o lançamento do documentário The Problem with Apu (O Problema com Apu, em tradução livre), do comediante Hari Kondabolu. Na produção, ele expõe como o personagem se tornou um estereótipo utilizado para intimidá-lo durante a infância. “Você percebe que (Apu) era uma ferramenta para as crianças irem atrás de você. E isso era perfeito, certo? Uma caricatura com um sotaque ridículo que ninguém tem”, afirmou o comediante na época.

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Outras personalidades de origem indiana também foram entrevistadas no documentário e compartilharam experiências semelhantes, relatando como o personagem era usado para praticar bullying durante a infância. As críticas, no entanto, não eram necessariamente direcionadas a Apu em si. Kondabolu, que se declara fã de Os Simpsons, apontava sobretudo para a falta de representatividade indiana na cultura americana e para os efeitos da perpetuação de estereótipos.

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A repercussão do documentário contribuiu para que o dublador original do personagem, Hank Azaria, se afastasse do papel em 2020. O ator, que não tem origem indiana, também pediu desculpas publicamente pela interpretação. “Parte de mim sente que preciso ir até cada indiano deste país e pedir desculpas pessoalmente”, declarou na ocasião.

Seis anos depois, Apu voltará a falar, desta vez com a voz de Sunil Malhotra, ator americano que se mudou da Índia ainda na infância. Em entrevista, ele revelou ter ficado apreensivo ao receber o convite para participar da série. “Quando meu agente me ligou sobre uma audição para Os Simpsons, eu sabia exatamente para qual papel era, e a ideia realmente fez meu estômago afundar”, contou.

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Apesar do receio inicial, Malhotra também se mostrou curioso com a possibilidade de interpretar o personagem. “Mas, admito, parte de mim também estava curiosa. Já fazia oito anos desde que Apu falou no programa, e isso me fez pensar: será que a sala dos roteiristas estava diferente agora? Será que poderiam trazê-lo de volta de uma forma que reconhecesse e pedisse desculpas pelos erros do passado?”, questionou o ator, que decidiu aceitar o convite após se reunir com os produtores da série.

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