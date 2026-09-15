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Cultura

‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, ganhará adaptação no cinema

Intitulado 'Selvajaria', filme será dirigido por Miguel Gomes, ganhador de melhor direção no Festival de Cannes 2024

Por Lucas Almeida 15 set 2026, 15h07 | Atualizado em 15 set 2026, 15h22
O cineasta português Miguel Gomes
O cineasta português Miguel Gomes (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
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Os Sertões, obra clássica de Euclides da Cunha, será adaptado para os cinemas. O longa-metragem, chamado Selvajaria, está em produção em Canudos, na Bahia, e conta com a direção de Miguel Gomes, cineasta português ganhador do Grand Prix de melhor direção no Festival de Cannes de 2024, por Grand Tour.

Os Sertões é crucial para a reflexão sobre a identidade brasileira, mas o conflito entre sertanejos e soldados republicanos é também representativo de todo o gênero humano”, afirma o diretor em comunicado à imprensa. “Reitero também meu compromisso de me manter fiel a Canudos e à sua população. Ao final do processo, a ideia é ter um filme sobre literatura, o retrato de uma comunidade e um modesto tratado sobre o comportamento humano.”

Considerado o primeiro livro-reportagem brasileiro, Os Sertões retrata o conflito armado em Canudos, vilarejo no norte da Bahia, onde os sertanejos liderados pelo profeta Antônio Conselheiro encontram-se cercados pelo exército da jovem república brasileira.

Para a adaptação, Grace Passô é a única atriz profissional escalada, no papel da narradora. O restante do elenco envolve a população local. Grace estreou na direção de um longa-metragem neste ano, com Nosso Segredo, que integra a lista dos pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027.

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Os Sertões ganhou uma versão no audiovisual em 2010, baseada na adaptação feita para o teatro por Zé Celso entre 2002 e 2007 no Teatro Oficina. Os Sertões: Os Filmes foi uma coletânea em DVD de cinco longas de diretores diferentes, cada um contando uma parte da obra original.

Selvajaria é uma coprodução entre cinco países: Portugal, Brasil, França, Itália e Holanda. O longa conta com a produção da Bubbles Project, de Malu (2024), e a Matizar Filmes, que teve início em documentários como Jogo de Cena (2007), do renomado cineasta Eduardo Coutinho, antes de entrar para a ficção em filmes como Órfãos do Eldorado (2015), inspirado na obra de Milton Hatoum.

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As duas produtoras também trabalharam em outro projeto baseado em Hatoum. Retrato de Um Certo Oriente, vencedor do Prêmio Jabuti, que explora a saga de imigrantes libaneses no Brasil, ganhou um filme em 2024 dirigido por Marcelo Gomes.

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