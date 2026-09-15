‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, ganhará adaptação no cinema

Os Sertões, obra clássica de Euclides da Cunha, será adaptado para os cinemas. O longa-metragem, chamado Selvajaria, está em produção em Canudos, na Bahia, e conta com a direção de Miguel Gomes, cineasta português ganhador do Grand Prix de melhor direção no Festival de Cannes de 2024, por Grand Tour.

“Os Sertões é crucial para a reflexão sobre a identidade brasileira, mas o conflito entre sertanejos e soldados republicanos é também representativo de todo o gênero humano”, afirma o diretor em comunicado à imprensa. “Reitero também meu compromisso de me manter fiel a Canudos e à sua população. Ao final do processo, a ideia é ter um filme sobre literatura, o retrato de uma comunidade e um modesto tratado sobre o comportamento humano.”

Considerado o primeiro livro-reportagem brasileiro, Os Sertões retrata o conflito armado em Canudos, vilarejo no norte da Bahia, onde os sertanejos liderados pelo profeta Antônio Conselheiro encontram-se cercados pelo exército da jovem república brasileira.

Para a adaptação, Grace Passô é a única atriz profissional escalada, no papel da narradora. O restante do elenco envolve a população local. Grace estreou na direção de um longa-metragem neste ano, com Nosso Segredo, que integra a lista dos pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027.

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Os Sertões ganhou uma versão no audiovisual em 2010, baseada na adaptação feita para o teatro por Zé Celso entre 2002 e 2007 no Teatro Oficina. Os Sertões: Os Filmes foi uma coletânea em DVD de cinco longas de diretores diferentes, cada um contando uma parte da obra original.

Selvajaria é uma coprodução entre cinco países: Portugal, Brasil, França, Itália e Holanda. O longa conta com a produção da Bubbles Project, de Malu (2024), e a Matizar Filmes, que teve início em documentários como Jogo de Cena (2007), do renomado cineasta Eduardo Coutinho, antes de entrar para a ficção em filmes como Órfãos do Eldorado (2015), inspirado na obra de Milton Hatoum.

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As duas produtoras também trabalharam em outro projeto baseado em Hatoum. Retrato de Um Certo Oriente, vencedor do Prêmio Jabuti, que explora a saga de imigrantes libaneses no Brasil, ganhou um filme em 2024 dirigido por Marcelo Gomes.