Os sertanejos que mais doaram a hospital na Festa do Peão de Barretos
Gusttavo Lima e Wesley Safadão estão na lista
A 71ª Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, arrecadou pelo menos 7,1 milhões de reais em doações ao Hospital de Amor por meio de artistas que participaram do evento. Ao todo, nove nomes tiveram os valores divulgados, sendo que oito abriram mão dos cachês de suas apresentações em favor da instituição.
O maior valor foi destinado por Gusttavo Lima, embaixador da edição de 2026, que doou 2,5 milhões de reais. Mesmo sem se apresentar nesta edição, Luan Santana contribuiu com 1 milhão. Na sequência aparecem Bruno & Marrone, com 750 mil reais, e Wesley Safadão, com 700 mil reais.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)
Confira os valores:
- Gusttavo Lima: 2,5 milhões de reais
- Luan Santana: 1 milhão de reais
- Bruno & Marrone: 750 mil reais
- Wesley Safadão: 700 mil reais
- Leonardo: 600 mil reais
- Matheus & Kauan: 500 mil reais
- João Bosco & Vinícius: 400 mil reais
- César Menotti & Fabiano: 350 mil reais
- Calcinha Preta: 300 mil reais
Segundo a organização, mais de 20 atrações confirmaram doações, mas nem todos os valores foram divulgados. Por isso, os 7,1 milhões de reais ainda não representam o total arrecadado pela festa.
Além da doação dos cachês, a campanha inclui contribuições do público via Pix, doações de empresas e o Desafio do Bem, prova de rodeio cuja premiação é destinada ao hospital. A instituição atende gratuitamente pacientes com câncer de todo o país.