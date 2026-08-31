Os sertanejos que mais doaram a hospital na Festa do Peão de Barretos

A 71ª Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, arrecadou pelo menos 7,1 milhões de reais em doações ao Hospital de Amor por meio de artistas que participaram do evento. Ao todo, nove nomes tiveram os valores divulgados, sendo que oito abriram mão dos cachês de suas apresentações em favor da instituição.

O maior valor foi destinado por Gusttavo Lima, embaixador da edição de 2026, que doou 2,5 milhões de reais. Mesmo sem se apresentar nesta edição, Luan Santana contribuiu com 1 milhão. Na sequência aparecem Bruno & Marrone, com 750 mil reais, e Wesley Safadão, com 700 mil reais.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Confira os valores:

Continua após a publicidade

Gusttavo Lima: 2,5 milhões de reais

Luan Santana: 1 milhão de reais

Bruno & Marrone: 750 mil reais

Wesley Safadão: 700 mil reais

Leonardo: 600 mil reais

Matheus & Kauan: 500 mil reais

João Bosco & Vinícius: 400 mil reais

César Menotti & Fabiano: 350 mil reais

Calcinha Preta: 300 mil reais

Segundo a organização, mais de 20 atrações confirmaram doações, mas nem todos os valores foram divulgados. Por isso, os 7,1 milhões de reais ainda não representam o total arrecadado pela festa.

Continua após a publicidade

Além da doação dos cachês, a campanha inclui contribuições do público via Pix, doações de empresas e o Desafio do Bem, prova de rodeio cuja premiação é destinada ao hospital. A instituição atende gratuitamente pacientes com câncer de todo o país.