Os sertanejos que estarão presentes na série documental de Marília Mendonça

O Prime Video divulgou nesta quinta-feira, 4, durante o painel do streaming na CCXP, as primeiras imagens da série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco, que vai narrar a vida e carreira da sertaneja morta tragicamente em um acidente aéreo em 2021, aos 26 anos.

A produção ainda não tem data de estreia definida, mas chega ao streaming em 2026. Construída através de imagens de arquivos, áudios e entrevistas, a série conta com a participação de diversas figuras que fizeram parte da carreira de Marília. Entre os sertanejos, Zezé Di Camargo, Paula Fernandes e a dupla Maiara e Maraisa aparecem dando depoimentos sobre a rainha da sofrência nas imagens divulgadas no evento. A mãe da cantora, Ruth Moreira, também participa da série, se referindo à filha como “Marilinha”. Atualmente, a matriarca está em um imbróglio jurídico com Murilo Huff, pai do filho de Marília, em uma ação relacionada à guarda do garoto.

Em 2023, a Amazon anunciou um acordo com a família de Marília que visa três projetos em torno dela. Uma cinebiografia também deu o pontapé recentemente ao abrir a seleção para a escolha da atriz que dará vida à cantora na ficção.