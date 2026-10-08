Os seis livros mais procurados após o primeiro turno das eleições no Brasil

Depois de um primeiro turno marcado pelo avanço da direita no Senado, na Câmara dos Deputados, nos governos estaduais e na disputa pela presidência, cresce também a procura por livros que ajudam a compreender os riscos de regimes conservadores autoritários e os caminhos da política contemporânea. O aumento expressivo nas vendas de certos títulos que abordam temas como comunismo, história latino-americana, democracia, autoritarismo e direitos das mulheres demonstra a incessante busca dos leitores por respostas, refletindo também as incertezas sobre o futuro.

Confira os seis livros que dispararam em vendas após o primeiro turno:

Marxismo e Crítica Literária, de Terry Eagleton

A obra analisa a relação entre pensamento marxista e produção artística, percorrendo autores como Marx, Engels, Trotski, Lenin, Lukács, Walter Benjamin e Brecht. Eagleton discute como a literatura pode ser compreendida a partir de questões políticas, sociais e econômicas.

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As veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano

Publicado originalmente em 1970, o clássico de Galeano investiga a história de exploração e dependência da América Latina desde a chegada dos europeus ao continente. O livro aborda a influência de potências estrangeiras sobre a região e as consequências políticas e econômicas desse processo.

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Eu Disse Não! — Uma Trincheira Antigolpista, de Carlos Baptista Junior

Ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior relata os bastidores da crise institucional vivida durante o governo Jair Bolsonaro. Em primeira pessoa, descreve as pressões sobre as Forças Armadas, a tensão em torno das eleições de 2022 e os acontecimentos que antecederam os atos de 8 de janeiro de 2023.

Um teto todo seu, de Virginia Woolf

A partir de palestras realizadas em 1928, Virginia Woolf reflete sobre as condições sociais que limitam a produção intelectual e literária das mulheres. O ensaio discute independência financeira, liberdade de pensamento e os obstáculos enfrentados por escritoras para terem sua produção reconhecida.

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Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt

Os professores de Harvard analisam como as democracias podem se deteriorar sem necessariamente sofrer um golpe ou uma ruptura violenta a partir da eleição que levou Donald Trump ao poder. Listando casos históricos, como a ascensão de Hitler e Mussolini e as ditaduras latino-americanas, os autores mostram como o autoritarismo pode avançar pelo enfraquecimento gradual das instituições e das normas democráticas.

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O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels com preparação e notas de Sabrina Fernandes

Escrito no século XIX, o manifesto apresenta as bases do pensamento comunista e sua crítica às relações entre trabalhadores e elites econômicas. Nesta edição, a socióloga Sabrina Fernandes contextualiza as ideias de Marx e Engels para os tempos de hoje e relaciona seus conceitos a temas como precarização do trabalho, uberização, crise climática e fragilização das democracias.