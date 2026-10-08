⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Os seis livros mais procurados após o primeiro turno das eleições no Brasil

Obras sobre democracia, comunismo, autoritarismo e história latino-americana dispararam em vendas após o final de semana de votação

Por Ana Rita Fernandes 8 out 2026, 15h46
Mão masculina apontando para a tela de uma urna eletrônica, que exibe a opção Confirma o seu voto e um teclado numérico com botões coloridos abaixo
Resultado das urnas se refletiu nas livrarias (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Os seis livros mais procurados após o primeiro turno das eleições no Brasil Priorize VEJA no Google

Depois de um primeiro turno marcado pelo avanço da direita no Senado, na Câmara dos Deputados, nos governos estaduais e na disputa pela presidência, cresce também a procura por livros que ajudam a compreender os riscos de regimes conservadores autoritários e os caminhos da política contemporânea. O aumento expressivo nas vendas de certos títulos que abordam temas como comunismo, história latino-americana, democracia, autoritarismo e direitos das mulheres demonstra a incessante busca dos leitores por respostas, refletindo também as incertezas sobre o futuro.

Confira os seis livros que dispararam em vendas após o primeiro turno:

Marxismo e Crítica Literária, de Terry Eagleton

A obra analisa a relação entre pensamento marxista e produção artística, percorrendo autores como Marx, Engels, Trotski, Lenin, Lukács, Walter Benjamin e Brecht. Eagleton discute como a literatura pode ser compreendida a partir de questões políticas, sociais e econômicas.

Continua após a publicidade
Capa do livro Marxismo e crítica literária de Terry Eagleton, com título em vermelho e azul, e um tinteiro derramando tinta preta no canto inferior esquerdo. O logo da Editora Unesp está no canto inferior direito
Marxismo e crítica Literária, de Terry Eagleton. (//Divulgação)

As veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano

Publicado originalmente em 1970, o clássico de Galeano investiga a história de exploração e dependência da América Latina desde a chegada dos europeus ao continente. O livro aborda a influência de potências estrangeiras sobre a região e as consequências políticas e econômicas desse processo.

Siga
As veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano.
As veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano (//Divulgação)
Continua após a publicidade

Eu Disse Não! — Uma Trincheira Antigolpista, de Carlos Baptista Junior

Ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior relata os bastidores da crise institucional vivida durante o governo Jair Bolsonaro. Em primeira pessoa, descreve as pressões sobre as Forças Armadas, a tensão em torno das eleições de 2022 e os acontecimentos que antecederam os atos de 8 de janeiro de 2023.

Capa do livro EU DISSE NÃO! Uma trincheira antigolpista de Carlos Baptista Junior, com aviões da Esquadrilha da Fumaça sobrevoando o Congresso Nacional, deixando rastros de fumaça verde, azul e amarela. O céu está claro e há uma multidão abaixo
Eu Disse Não – Uma Trincheira Antigolpista (//Divulgação)

Um teto todo seu, de Virginia Woolf

A partir de palestras realizadas em 1928, Virginia Woolf reflete sobre as condições sociais que limitam a produção intelectual e literária das mulheres. O ensaio discute independência financeira, liberdade de pensamento e os obstáculos enfrentados por escritoras para terem sua produção reconhecida.

Continua após a publicidade
Capa do livro Um Teto Todo Seu de Virginia Woolf, com ilustração em tons de lilás e roxo. Uma máquina de escrever preta está sobre uma mesa redonda com toalha bege. Ao lado, uma cadeira de ferro forjado com encosto ornamentado e assento marrom. No canto superior esquerdo, um lustre pendente roxo. À direita, um vaso com planta e a sombra de uma escada. No rodapé, Lafonte
Um teto todo seu, de Virginia Woolf. (./Reprodução)

Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt

Os professores de Harvard analisam como as democracias podem se deteriorar sem necessariamente sofrer um golpe ou uma ruptura violenta a partir da eleição que levou Donald Trump ao poder. Listando casos históricos, como a ascensão de Hitler e Mussolini e as ditaduras latino-americanas, os autores mostram como o autoritarismo pode avançar pelo enfraquecimento gradual das instituições e das normas democráticas.

Capa do livro Como as Democracias Morrem de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, com fundo preto e letras brancas em destaque. O título ocupa a maior parte da capa, com uma citação de Fareed Zakaria na parte inferior e o logo da editora Zahar no canto inferior esquerdo
Como as democracias morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. (./Reprodução)
Continua após a publicidade

O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels com preparação e notas de Sabrina Fernandes

Escrito no século XIX, o manifesto apresenta as bases do pensamento comunista e sua crítica às relações entre trabalhadores e elites econômicas. Nesta edição, a socióloga Sabrina Fernandes contextualiza as ideias de Marx e Engels para os tempos de hoje e relaciona seus conceitos a temas como precarização do trabalho, uberização, crise climática e fragilização das democracias.

Capa do livro O Manifesto Comunista em vermelho vibrante, com o título em letras brancas grandes e inclinadas. Abaixo, em uma faixa preta diagonal, os autores Karl Marx e Friedrich Engels, e a preparação de Sabrina Fernandes. No canto inferior, o logo da editora Paz & Terra
O manifesto comunista, de Karl Marx, Friedrich Engels e Sabrina Fernandes. (./Reprodução)
Publicidade
TAGS:
Livros
Política
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).