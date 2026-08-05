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Cultura

Os segredos do sucesso de ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’

Longa combina força da marca, apelo geracional, narrativa mais humana e marketing para desafiar a crise dos filmes de super-heróis

Por Pedro Godoy 5 ago 2026, 19h52 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h28
Homem-Aranha, com parte da máscara levantada, sentado em uma viga de metal, olhando para o celular. A cidade está invertida ao fundo, com arranha-céus de cabeça para baixo e um céu claro na parte inferior da imagem
 (Marvel Studios/Divulgação)
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A nova aventura de Tom Holland como o Homem-Aranha se tornou um fenômeno bilionário. Além de quebrar recordes e conquistar a maior estreia da história nos Estados Unidos, o filme vem sendo aclamado tanto pela crítica quanto pelo público. Mesmo levando em conta a popularidade histórica do personagem, os números surpreendem a própria Marvel Studios, que, desde Vingadores: Ultimato, enfrenta dificuldades para repetir o mesmo sucesso de bilheteria. O que, então, explica o desempenho de Homem-Aranha: Um Novo Dia em meio ao desgaste do gênero de super-heróis?

O primeiro fator é a força da marca Homem-Aranha. Poucos personagens da cultura pop atravessaram tantas gerações com interpretações diferentes e igualmente marcantes. Dos quadrinhos aos filmes de Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, o herói mantém um apelo quase automático junto ao público. Soma-se a isso o hiato de cinco anos desde o último longa, que ajudou a aumentar a expectativa pela nova aventura.

Além da força da marca, o filme dialoga diretamente com a Geração Z, formada por jovens entre 14 e 29 anos. Parte desse sucesso passa pelo elenco. Tom Holland e Zendaya, protagonistas da produção e casal também fora das telas, possuem enorme influência nas redes sociais e mobilizam milhões de fãs ao redor do mundo. Ambos também estrelam outro grande blockbuster de 2026, A Odisseia, de Christopher Nolan, que vem lotando salas de IMAX em diversos países. A atriz ainda estará em outro lançamento de peso no fim do ano, Duna: Parte 3. Já a chegada de Sadie Sink reforça essa estratégia de aproximação com o público jovem, impulsionada pela enorme popularidade conquistada pela atriz em Stranger Things. Para Greg Durkin, fundador da Enact Insight, uma empresa de pesquisa de entretenimento, tanto o elenco quanto as escolhas narrativas estão entre os principais fatores por trás do desempenho surpreendente do filme.

Outro ponto decisivo está na direção criativa. Ao apostar em uma história mais madura e fiel à essência do personagem, o filme recupera um dos aspectos mais importantes do Homem-Aranha: a identificação com problemas humanos e cotidianos. Mesmo inserido em um universo fantástico, Peter Parker continua enfrentando dilemas que fazem parte da realidade de qualquer pessoa, o que fortalece a conexão emocional com o público.

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Essa busca por histórias mais humanas também pode ser observada em outros sucessos recentes, de produções independentes, como Obsessão e Backrooms, a grandes épicos como Devoradores de Estrelas e A Odisseia. O público parece cada vez mais interessado em narrativas que, mesmo cercadas por fantasia, mantenham personagens emocionalmente críveis. Homem-Aranha: Um Novo Dia compreende bem essa tendência e faz dela um de seus maiores diferenciais.

Outro mérito do longa é não depender excessivamente do Universo Cinematográfico da Marvel. Embora faça parte de uma franquia interligada, o filme entende que menos pode ser mais. As conexões com o restante do universo compartilhado existem, mas são utilizadas de forma pontual e orgânica, permitindo que a história funcione por si só, sem exigir que o espectador tenha acompanhado dezenas de produções anteriores.

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Por fim, o marketing desempenhou um papel importante na construção do fenômeno. Embora grandes campanhas sejam comuns em blockbusters, a Marvel soube aproveitar o carisma de seu elenco para criar conteúdos que dominaram as redes sociais. Entrevistas, desafios, bastidores e a química entre os atores ajudaram a manter o filme constantemente em evidência, ampliando seu alcance para além dos fãs tradicionais do personagem.

No fim, o sucesso de Homem-Aranha: Um Novo Dia parece ser resultado da combinação entre uma marca consolidada, um personagem capaz de atravessar gerações, uma abordagem mais humana e um marketing eficiente. Mais do que provar que o Homem-Aranha continua sendo um dos heróis mais populares do mundo, o filme mostra que, em um momento de desgaste do gênero, ainda há espaço para histórias que colocam os personagens — e não apenas os espetáculos — no centro da narrativa.

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