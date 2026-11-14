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Cultura

Os salários milionários de estrelas de Hollywood na TV: de Jennifer Aniston a Zendaya

Levantamento revela os cachês mais altos nos Estados Unidos

Por Giovanna Fraguito 14 nov 2026, 12h00
Jennifer Aniston e Zendaya
Jennifer Aniston e Zendaya (Reprodução/Instagram)
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Os salários milionários de estrelas de Hollywood na TV: de Jennifer Aniston a Zendaya Priorize VEJA no Google

Jennifer Aniston, 57, e Reese Witherspoon, 50, estão entre os artistas mais bem pagos da televisão americana. As protagonistas de The Morning Show, da Apple TV, recebem cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente 11 milhões de reais) por episódio, segundo levantamento divulgado pela revista Variety. O mesmo valor é pago a Sylvester Stallone, 80, por Tulsa King, e a Chris Pratt, 47, por A Lista Terminal. Os cachês milionários chamam atenção em um momento de desaceleração na produção de séries em Hollywood, que não parece ter afetado os contratos das maiores estrelas.

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Logo abaixo aparecem Kenneth Branagh, 65, com 1,4 milhão de dólares por episódio de Laird, e Harrison Ford, 84, e Jason Segel, 46, que recebem 1,3 milhão de dólares cada por Falando a Real. Já Zendaya, 30, embolsa cerca de 1 milhão de dólares por capítulo de Euphoria, mesma faixa salarial de Selena Gomez, 34, por Only Murders in the Building, e de Nicolas Cage, 62, por Spider-Noir. Robert De Niro, 83, também integra o grupo, graças à série Dia Zero, da Netflix.

Os valores refletem uma mudança no mercado audiovisual, impulsionada pela disputa entre plataformas de streaming por nomes capazes de atrair grandes audiências. “A necessidade de estrelas que consigam sustentar essas séries é maior do que nunca. Antes, era impensável que alguém recebesse 2 milhões de dólares por episódio”, afirmou um agente de talentos ouvido pela Variety.

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