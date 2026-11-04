Os rumores do fim do noivado de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

Pouco tempo depois de ficar no centro de uma polêmica envolvendo um grupo de amigas, Marina Ruy Barbosa voltou aos holofotes, desta vez em relação ao seu noivado com Abdul Fares. O relacionamento da atriz com o empresário teria chegado ao fim há pelo menos dois meses, segundo informações publicadas pelo jornal Extra nesta quarta-feira, 4. O rompimento teria acontecido de maneira amigável, depois de tentativas de superar uma crise na relação.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

O casal oficializou o compromisso em outubro de 2023, quando Abdul pediu Marina em casamento apenas seis meses depois do primeiro beijo. Desde então, os dois mantinham uma relação discreta, apesar das aparições em eventos e viagens. A última vez que foram vistos juntos publicamente foi em junho, durante a festa de aniversário da atriz, realizada em um karaokê em São Paulo. Depois disso, Marina passou a cumprir compromissos sozinha, inclusive no Festival de Veneza, sem a companhia do empresário.

Continua após a publicidade

A relação já enfrentava turbulências desde o fim de 2024, quando veio à tona uma disputa empresarial entre Abdul e o pai, Jamel Fares, um dos fundadores da rede de lojas Marabraz. O conflito familiar chegou a envolver o anel de noivado de Marina, uma joia de diamantes avaliada em cerca de 1 milhão de dólares, cerca de 6 milhões de reais.

Até o momento, nem a atriz nem o empresário se pronunciaram publicamente sobre o término. A assessoria de Marina foi procurada pela coluna GENTE, mas não havia se manifestado sobre o assunto até a publicação da notícia.

Continua após a publicidade