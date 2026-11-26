Uma das tradições do período natalino é a decoração das cidades com enormes árvores de Natal. Mas poucas estruturas são tão originais quanto as tradicionais árvores de Natal de Fortaleza, no Ceará. A razão? O design estilizado das estruturas, feitas com redes para representar a cultura e a criatividade local. Neste ano, as árvores ficam espalhadas pela cidade, uma na Praça Portugal e outra na Praça do Ferreira.

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A cerimônia de acendimento das luzes acontece nesta quinta-feira, 26, e já tem angariado elogios do público. “Uma verdadeira obra de arte. Muita criatividade”, afirmou uma usuária nas redes sociais. Outro internauta foi mais taxativo: “É a árvore de Natal mais bonita do mundo”.

Os monumentos são resultado do trabalho do designer Pablyto Leivio e da arquiteta Denise Braga e são colocados na cidade desde 2007. “A rede abriga, protege. É um afago, todo mundo gosta”, afirmou Pablyto, em 2022. “A gente pega o elemento rede e transforma isso em Natal também. É muito identitário para Fortaleza, para o Ceará e para o Nordeste também”, completa.

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