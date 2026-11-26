Gisele Bündchen aproveitou o Dia de Ação de Graças para publicar raros registros de seu filho caçula, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Nas imagens, o herdeiro da modelo aparece brincando com os pais e com os irmãos em diferentes cenários, desde uma praia até o que parece ser um avião.

“Muito das coisas boas que vivenciamos na vida depende da nossa capacidade de percebê-las. A gratidão é contagiante e, quanto mais conseguimos apreciar a beleza ao nosso redor, mais alegria trazemos para a nossa vida e para a vida das pessoas à nossa volta”, afirmou Gisele.

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