Os quatro candidatos que receberam doações de Walter Salles para as eleições
Cineasta doou 300 mil reais para campanhas
O cineasta Walter Salles entrou na campanha eleitoral de 2026 como um dos doadores de quatro candidatos de diferentes estados e cargos. O diretor do filme Ainda Estou Aqui (2024) destinou ao todo 300 mil reais às campanhas de nomes do PT, PSB e PSol.
A maior parte dos recursos foi destinada a Manuela d’Ávila (PSol-RS), candidata ao Senado no Rio Grande do Sul, e a Chico Rubens Paiva (PSB-RJ), candidato a deputado federal no Rio de Janeiro e neto do ex-deputado Rubens Paiva, cuja história inspirou o filme dirigido por Salles. Os dois candidatos receberam 100 mil reais cada.
O restante do valor foi divido entre a socióloga Vilma Reis (PT-BA), que disputa uma vaga de deputada estadual na Bahia, e Abidan Henrique (PSB-SP), vereador de Embu das Artes, em São Paulo, que é candidato a deputado estadual. Cada um recebeu 50 mil reais.
As informações sobre as doações constam nos registros da Justiça Eleitoral. Salles, que venceu o Oscar de melhor filme internacional em 2025 com Ainda Estou Aqui, já havia feito contribuições a campanhas em eleições anteriores.
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