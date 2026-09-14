Os projetos de Gabriela Loran após quebrar tabus na TV Globo: ‘temas sensíveis’

Após interpretar Viviane em Três Graças, quando quebrou tabus na teledramaturgia nacional por vivenciar um par romântico pelo qual o público torceu no horário nobre da TV Globo, Gabriela Loran, 33 anos, se prepara para viver uma política na nova temporada de Arcanjo Renegado, da Globoplay, inspirada em Mariele Franco. Ela também vai protagonizar Amor à la Carte, o primeiro filme do streaming com uma atriz trans num papel cis. Gabriela é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Assista.

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IMPORTÂNCIA DE TRÊS GRAÇAS. “A gente estava falando sobre temas muito sensíveis, complexos, mas prometi que Viviane não seria resumida à condição de vida dela. Queria que ela superasse o gênero e a sexualidade, e foi isso que ela fez. Esse propósito foi cumprido. Foi uma personagem que caiu no gosto do público. As pessoas torciam para que ela ficasse com o Leonardo (Pedro Novaes), as pessoas torciam para que desse certo, para que ela não fosse presa. Foi um processo muito gostoso, não só de autodescoberta para mim, porque por mais que eu tenha condição de vida parecida com a da Viviane, ela viveu coisas que não vivi. Tive que mergulhar, me debruçar ainda mais sobre a vivência dela”.

SEM GUERRRA. “Não se trata de uma guerra entre pessoas cis e pessoas trans. Tem pessoas que encaram como uma guerra, e não é guerra. Sempre fui a pessoa que sempre falei: “Olha, se você tem qualquer dúvida sobre qualquer pessoa que conheço, se você tem qualquer dúvida sobre o universo LGBT, me pergunta, eu sou a pessoa para você errar, para você não errar com outras pessoas. Sou a pessoa muito do diálogo, da escuta, de querer entender, de apresentar outros caminhos. Não sou dona da verdade, também estou aprendendo todos os dias, mas nesse universo, tenho propriedade. Porque tem uma coisa que nada no mundo supera… Você pode ir para Harvard estudar pessoas trans. Você pode ir para qualquer, pode ter o diploma que for. Mas nada, nada, nada supera a vivência. A vivência de uma pessoa, o lugar de fala de uma pessoa”.

LUGAR DE FALA. “O lugar de fala também tem dois lugares. Porque tem o lugar da pessoa que vive e da pessoa que convive. O lugar de falar ‘não posso falar disso, porque eu não sou…”. Não, você pode falar, desde que conviva, se você entender a realidade de uma pessoa. Eu sempre tive esse olhar aberto para trocas. O mais importante é entender que ocupar esses espaços não significa se apropriar, não significa perder nada, e sim conquistar oportunidades com debates. Parece clichê dizer, mas o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo, que mais mata LGBTs e mulheres negras. (É preciso) mostrar que a gente existe, de uma forma para além do sofrimento, mas de uma forma humana”.

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PAR ROMÂNTICO NA TV. “Foi um presente quando me falaram que ela (Viviane) ia ter desdobramento amoroso na trama (em Três Graças). A gente que trabalha com isso há anos, vê só se repetindo a mesma coisa. Falei: ‘Caramba, será que vai ser a mesma coisa?’. A gente fica meio receoso. Mas, por conta dessa escuta que tive com os autores, e sem dúvida com a direção do Luiz Henrique Rich, foi um diferencial na construção dessa personagem. Eu pude colaborar, pude levar coisas minhas e também dar um norte. Foi uma via de mão dupla forte. Essa troca foi incrível”.

FEMINISMO x MULHERES TRANS. “Sem dúvida (sou uma mulher feminista). O transfeminismo e o feminismo de mulheres negras caminham juntos. É como se fossem lutas que não podem caminhar juntas, brigando por causas muito parecidas. Olha, a gente só consegue conversar quando tem escuta dos dois lados. A partir do momento em que eu não tenho escuta do outro lado, não faz sentido conversar. Dialogo com quem tem vontade de aprender, de sair da zona da ignorância. Às vezes cometem preconceito não porque eles querem, mas porque nunca tiveram acesso. Quando alguém me para e fala: ‘Poxa, o que é trans?’ Ou, do mais ignorante mesmo: ‘Qual banheiro você usa?’. É porque às vezes a pessoa realmente tem dúvida sobre isso. A dúvida é genuína. A gente tem que diferenciar o preconceito da dúvida”.

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FUGINDO DE HATERS. “Não meço esforços em bloquear, restringir palavras, tornar esse lugar um ambiente seguro para mim. Deixar de seguir pessoas também. A gente tem que naturalizar essas questões, porque às vezes a pessoa não faz mais sentido para você, e está tudo bem. Por que a gente tem que ficar consumindo conteúdo que não quer mais? Se você não gosta de mim, por que vai entrar no meu perfil, ver os meus vídeos e comentar nas minhas coisas? Sempre bloqueio. Não vou perder meu tempo com isso. Prefiro investir meu tempo em pessoas que querem aprender”.

NOVO FILME. “Interpreto Isabela Babayan, no Amor à La Carte, é uma chef. O filme foi dirigido por Natália Grimberg, que foi minha diretora em Malhação. Será o primeiro filme com uma protagonista trans feito pela Globo. Isabela está prestes a virar chef executiva do restaurante da família dela. É uma mulher cis, não é uma pessoa trans. Vão ver também eu ocupando esse lugar que é possível dentro da narrativa da nossa história. É um lugar muito gostoso”.

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EM ARCANJO RENEGADO. “A gente vai ver a Giovanna, meu papel, em outro lugar na próxima temporada. A maior inspiração para mim nessa personagem da política foi Marielle Franco. Estou me debruçando sobre a vida dela, porque o José Junior (diretor) me falou que Giovanna ia acessar esse lugar da política, mas não ia defender só uma pauta. Ela vai defender a pauta dos direitos humanos. E quem melhor do que Marielle para falar sobre direitos humanos? Tive a oportunidade de dublar o audiobook sobre a vida dela. Mergulhei na vida da Marielle para trazer um pouco dessa vivência, do que ela significou”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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