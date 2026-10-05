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Cultura

Os principais escritores cotados para o Prêmio Nobel de Literatura em 2026

Vencedor será anunciado nesta quinta-feira, 8 de outubro, pela Academia Sueca

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 15h10 | Atualizado em 5 out 2026, 15h34
A autora, de 72 anos, e mundialmente reconhecida: estreia no país com 'Histórias de Amor no Novo Milênio" (Fósforo)
Can Xue (Foto: Chen Xiaozhen/Reprodução)
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Os principais escritores cotados para o Prêmio Nobel de Literatura em 2026 Priorize VEJA no Google

O Prêmio Nobel de Literatura, uma das mais importantes honrarias do universo literário, será concedido pela Academia Sueca nesta quinta-feira, 8 de outubro. Diante das expectativas acerca do próximo autor a vencer a categoria, sites de apostas internacionais, como o britânico Ladbrokes, elencaram os principais nomes cotados para levar o prêmio.

Apesar de as deliberações do Nobel serem mantidas em sigilo por cinquenta anos, as estimativas das plataformas atuam como uma espécie de termômetro do mercado editorial. Confira a seguir os sete escritores mais cotados para vencer o Nobel de 2026: 

Can Xue

Há anos na lista dos favoritos para o prêmio, quem lidera a previsão geral é a chinesa Deng Xiaohua, autora experimental conhecida pelo pseudônimo Can Xue. Escritora por trás do livro Histórias de Amor no Novo Milênio, ela nasceu em Hunan, na China, em 1953, e ficou famosa pelo estilo de escrita surreal e onírico, considerado por ela própria “difícil de ler”.

Haruki Murakami

Celebrado por romances como o best-seller Norwegian Wood, Kafka à Beira-Mar, Crônica do Pássaro de Corda e 1Q84, o escritor japonês é conhecido por um estilo de escrita que mescla elementos fantásticos, realismo e personagens em sua maioria complexos e solitários. Murakami é considerado um dos nomes mais influentes da literatura contemporânea e desponta como o principal nome masculino na categoria.

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Gerald Murnane

Cotado também entre os primeiros colocados, o australiano é conhecido por uma prosa de estilo contemplativo e marcada por temas como memória e imaginação. Seu romance mais conhecido, As Planícies, reflete sobre território, amor e existência a partir da experiência de um jovem cineasta no interior da Austrália.

Thomas Pynchon

Destaque do período pós-modernista norte-americano, Pynchon é o principal estadunidense especulado para vencer o Nobel, com obras como O Arco-Íris da Gravidade, O Leilão do Lote 49 e Contra o Dia. O autor se consagrou a partir de um estilo que mistura cultura pop com erudição científica e complexidades narrativas.

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Cristina Rivera Garza

Vencedora do Prêmio Pulitzer de Memórias ou Autobiografia em 2024 pelo livro O Invencível Verão de Liliana, a mexicana ganhou projeção internacional nos últimos anos por tocar em assuntos como feminicídio, dor e memória. Na obra que lhe rendeu a mais prestigiada condecoração do jornalismo e da literatura dos Estados Unidos, Cristina escreve sobre a investigação e documentação do assassinato de sua irmã Liliana, morta em 1990, aos 20 anos, pelo ex-namorado.

Enrique Vila-Matas

Nascido na Espanha, o escritor é conhecido por brincar com os limites entre ficção e realidade e por passear entre os gêneros ensaio, crônica jornalística e romance, nos quais explora a metaficção em reflexões profundas sobre o próprio ato de escrever. Seus principais livros publicados no Brasil são Bartleby e Companhia, Montevidéu e Mac e Seu Contratempo.

Lídia Jorge

Em julho, a escritora portuguesa foi consagrada com o Prêmio Camões, principal honraria da língua portuguesa. Autora de romances, contos, ensaios, poesias e crônicas, ela é responsável por sucessos do período pós-Revolução como Misericórdia, A Costa dos Murmúrios e Diante da Manta do Soldado. Temas como a Revolução dos Cravos, transformações sociais e preservação da memória costumam ser assinaturas em grande parte de suas obras.

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