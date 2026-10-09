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Cultura

Os primeiros passos da primeira brasileira a integrar a Orquestra Tonkünstler

Marina Caputo entra oficialmente para o naipe de primeiros violinos da centenária instituição de Viena

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 18h30 | Atualizado em 9 out 2026, 18h39
Mulher jovem de cabelos longos e cacheados, vestindo roupa preta, sentada em um banco de madeira, sorrindo e segurando um violino no colo, contra um fundo preto
Marina Caputo se tornou a primeira brasileira a integrar a Tonkünstler-Orchester Niederösterreich (Divulgação/Divulgação)
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Após um ano como academista, Marina Caputo se tornou a primeira brasileira a integrar a Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, conceituada orquestra sinfônica em Viena, uma das mais respeitáveis da Europa.

No ano passado, Marina venceu a audição para integrar o naipe de primeiros violinos da instituição, cuja fundação tem origens no período clássico da musica ocidental, ou seja, na segunda parte do século XVIII. Um ano depois, ela foi efetivada como integrante fixa.

“Ser oficializada na orquestra é uma alegria enorme e a realização de algo que, por muito tempo, me pareceu distante demais para uma brasileira. Espero que essa conquista mostre a outros jovens músicos do Brasil que é possível ocupar espaços que antes pareciam inalcançáveis e construir caminhos que ainda não existiam para nós”, afirma a jovem musicista.

Ela integra a temporada 2026/2027 da Tonkünstler-Orchester Niederösterreich – que começou em setembro e termina em junho de 2027 –  sob a regência do maestro principal Fabien Gabel, com foco em Beethoven, Fin de Siècle e Mythen/Sagen (Mitos e Lendas).

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Com a compositora italiana Francesca Verunelli  – uma das vozes mais singulares da composição contemporânea –, Marina irá se apresentar no dia 19 de novembro dentro da programação do Wien Modern, o maior festival de música contemporânea da Áustria e um dos maiores do gênero no mundo.

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