Os planos de Chitãozinho e Xororó após despedida dos palcos
Dupla sertaneja anunciou aposentadoria
Depois de quase décadas dedicadas à música, Chitãozinho e Xororó decidiram se despedir dos palcos. Ao anunciar a aposentadoria, neste domingo, 22, a dupla sertaneja afirmou que planeja aproveitar a vida pessoal e passar mais tempo com a família. “Através desse legado que nós construímos, a gente agora vai curtir mais a família, passear mais. E, com as bênçãos de Deus, vamos ficar bastante felizes também”, disse Chitãozinho em um vídeo publicado no site da turnê, programada para 2027, ao lado de Jorge & Mateus.
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Ao falar sobre a decisão, o sertanejo ainda refletiu sobre a trajetória: “Nós já fizemos muita coisa. Já andamos por esse país inteiro, já gravamos com muitas pessoas, muitos artistas. A música já nos deu muita coisa que nós nem imaginávamos conquistar. Então chega um momento em que temos que marcar uma despedida. E é o que vamos fazer”.
A despedida será marcada por uma série de shows pelo Brasil, além de uma música inédita gravada em parceria das duas duplas. Apesar da aposentadoria dos palcos, os sertanejos não descartam continuar trabalhando com música e realizando gravações em estúdio. A decisão, segundo eles, representa uma mudança de ritmo depois de décadas dedicadas à estrada.