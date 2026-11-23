Ler Resumo





Após décadas de sucesso na música sertaneja, Chitãozinho e Xororó anunciaram sua aposentadoria dos palcos. A despedida oficial ocorrerá em uma turnê conjunta com Jorge & Mateus prevista para 2027. Entenda os motivos da decisão e os planos da dupla para o futuro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Depois de quase décadas dedicadas à música, Chitãozinho e Xororó decidiram se despedir dos palcos. Ao anunciar a aposentadoria, neste domingo, 22, a dupla sertaneja afirmou que planeja aproveitar a vida pessoal e passar mais tempo com a família. “Através desse legado que nós construímos, a gente agora vai curtir mais a família, passear mais. E, com as bênçãos de Deus, vamos ficar bastante felizes também”, disse Chitãozinho em um vídeo publicado no site da turnê, programada para 2027, ao lado de Jorge & Mateus.

A despedida será marcada por uma série de shows pelo Brasil, além de uma música inédita gravada em parceria das duas duplas. Apesar da aposentadoria dos palcos, os sertanejos não descartam continuar trabalhando com música e realizando gravações em estúdio. A decisão, segundo eles, representa uma mudança de ritmo depois de décadas dedicadas à estrada.

Continua após a publicidade