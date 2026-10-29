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Cultura

Os perrengues que marcaram show do BTS em São Paulo

Filas quilométricas, chuva e dificuldades para deixar o estádio provocaram reclamações dos fãs

Por Giovanna Fraguito 29 out 2026, 10h13
Sete homens jovens, membros do grupo BTS, posam abraçados e sorridentes contra um fundo roxo. Eles vestem roupas casuais e estilosas, com um deles usando óculos escuros e outro uma bandana na cabeça.
BTS (BIG HIT MUSIC/Divulgação/Divulgação)
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O aguardado retorno do BTS ao Brasil, após mais de sete anos, foi marcado por uma série de transtornos para os fãs que compareceram ao MorumBIS, em São Paulo, na quarta-feira, 28. Apesar da euforia pela apresentação do grupo sul-coreano, integrantes do ARMY, como é conhecido seu fã-clube, relataram problemas de organização, filas quilométricas e dificuldades para entrar e sair do estádio. A chuva que atingiu a capital paulista durante o dia também não facilitou a vida do público.

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Durante a entrada fãs que já haviam comprado ingressos relataram não ter recebido os códigos virtuais necessários para acessar o estádio. Por volta das 18h40, o portão 17 chegou a ser fechado, deixando parte do público do lado de fora, em meio à chuva e às reclamações. A entrada foi liberada novamente cerca de uma hora depois. 

A saída também virou motivo de revolta. Nas redes sociais, fãs denunciaram aglomerações no caminho até a Estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela, e relataram esperas superiores a três horas para conseguir embarcar. Segundo o perfil BTS Project Brasil, uma das entradas da estação foi fechada, concentrando milhares de pessoas em uma única avenida. “A gente foi a um show, não deveria precisar enfrentar uma situação de risco para conseguir voltar para casa em segurança. Isso é inaceitável!”, criticou a página. 

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O Procon-SP recebeu 518 queixas relacionadas à turnê, sendo 460 sobre a estrutura dos shows. O principal motivo foi a redução de doze para quatro telões em comparação com outras etapas da turnê Arirang, o que levantou dúvidas sobre a visibilidade nos setores mais distantes. Em comunicado, a Live Nation afirmou que a configuração segue o padrão adotado na América Latina. O BTS ainda tem shows marcados para sexta-feira, 30, e sábado, 31, no mesmo local.

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