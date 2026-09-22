Os objetos de Brigitte Bardot que arrecadaram quase 6 milhões de reais em leilão

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Objetos pessoais de Brigitte Bardot foram leiloados em Paris, arrecadando 953 mil euros, quase 20 vezes o valor estimado. Itens como coleiras de cachorro e um autorretrato atingiram cifras impressionantes, gerando uma polêmica familiar. A receita será destinada à proteção animal e ao filho da atriz.

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Objetos pessoais de Brigitte Bardot (1934-2025) foram disputados por cerca de 3 mil pessoas em um leilão realizado nesta segunda-feira, 21, em Paris, na França. Ao todo, 285 peças da atriz foram vendidas por 953 mil euros, cerca de 5,6 milhões de reais. O valor é quase 20 vezes superior à estimativa inicial da casa de leilões Millon.

Entre os itens estavam chapéus, óculos, camisolas, móveis, utensílios domésticos e objetos que pertenciam às casas de Bardot em Saint-Tropez e ao apartamento que mantinha em Paris. Alguns lotes alcançaram valores muito acima das previsões. Duas coleiras de cachorro, avaliadas inicialmente em 30 euros, foram arrematadas por 9,4 mil euros, aproximadamente 55 mil reais. Um autorretrato da atriz chegou perto de 40 mil euros (235 mil reais).

A arrecadação será destinada à Fundação Brigitte Bardot, voltada à proteção animal, e a Nicolas-Jacques Charrier, único filho da atriz, que morreu aos 91 anos em dezembro de 2025. A fundação afirmou que a iniciativa dá continuidade à atuação de Bardot em defesa dos animais.

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O leilão, porém, também gerou polêmica. Bernard d’Ormale, viúvo de Bardot, classificou a venda como “escandalosa” e afirmou que os objetos eram íntimos demais para serem comercializados. A Fundação Brigitte Bardot contestou a versão e informou que a venda havia sido aprovada em junho, quando d’Ormale ainda presidia o conselho de administração da entidade.