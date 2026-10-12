Os novos nomes confirmados no elenco de ‘Avenida Brasil 2’

A TV Globo anunciou nesta segunda-feira, 12, mais dez nomes para o elenco de Avenida Brasil 2, continuação da novela de João Emanuel Carneiro exibida em 2012. Entre os confirmados estão Heloísa Périssé, Nívea Maria, Evelyn Castro, Joaquim Lopes, Digão Ribeiro, Valentina Bulc, Stella Maria Rodrigues, Letícia Lima, Igor Fernandez e Felipe Frazão. Heloísa, que interpretou a cabeleireira Monalisa na primeira versão, voltará ao papel em uma participação temporária. Os personagens dos demais atores ainda não foram divulgados.

Os novos nomes se juntam a outros vinte artistas já anunciados pela emissora, incluindo Adriana Esteves, Débora Falabella e Murilo Benício, que retomarão os papéis de Carminha, Nina e Tufão, respectivamente. Com estreia prevista para janeiro de 2027, na faixa das 21h, a sequência será ambientada catorze anos após os acontecimentos da trama original. A história acompanhará Carminha em sua tentativa de reaproximação com a família de Tufão, depois de cumprir pena na prisão. João Emanuel Carneiro volta a assinar o roteiro, enquanto Ricardo Waddington assume a direção artística.

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