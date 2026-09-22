Os nomes por trás da versão portuguesa de ‘Avenida Brasil’
Adaptação estreia na emissora SIC em 2027Por Giovanna Fraguito 22 set 2026, 07h00
Além da continuação na Globo, Avenida Brasil vai ganhar sotaque português. A SIC prepara Avenida Portugal, adaptação do fenômeno escrito por João Emanuel Carneiro e exibido em 2012. A novela está em fase de pré-produção e já começou a revelar as novas caras de alguns dos personagens que ficaram marcados no imaginário brasileiro.
Laura Dutra, 28, será Rita/Nina, personagem vivida por Débora Falabella na versão brasileira. A protagonista, abandonada ainda criança pela madrasta Carminha, cresce com o objetivo de se vingar e retorna anos depois para se infiltrar na casa da rival. Laura também está no elenco da série Vermelho Sangue, do Globoplay.
José Condessa, 29, ficará com Jorginho/Batata, papel que projetou ainda mais Cauã Reymond em 2012. Filho biológico de Carminha e Max, ele é abandonado no lixão quando criança, onde conhece Rita. Os dois se reencontram adultos sem inicialmente saber que são os amigos de infância. Condessa já participou de Salve-se Quem Puder, da Globo, e protagoniza Rabo de Peixe, da Netflix.
Outros nomes começam a circular na imprensa portuguesa. Ricardo Pereira foi apontado como o novo Tufão, originalmente interpretado por Murilo Benício, enquanto Bárbara Branco também é associada ao elenco, ainda sem personagem oficialmente divulgado pela produtora. Por enquanto, porém, a SP Televisão confirmou apenas Laura Dutra e José Condessa com seus respectivos papéis.
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