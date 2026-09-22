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Cultura

Os nomes por trás da versão portuguesa de ‘Avenida Brasil’

Adaptação estreia na emissora SIC em 2027

Por Giovanna Fraguito 22 set 2026, 07h00
Débora Falabella como RitaNina e Laura Dutra
Débora Falabella como RitaNina e Laura Dutra (./Reprodução)
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Além da continuação na Globo, Avenida Brasil vai ganhar sotaque português. A SIC prepara Avenida Portugal, adaptação do fenômeno escrito por João Emanuel Carneiro e exibido em 2012. A novela está em fase de pré-produção e já começou a revelar as novas caras de alguns dos personagens que ficaram marcados no imaginário brasileiro.

Laura Dutra, 28, será Rita/Nina, personagem vivida por Débora Falabella na versão brasileira. A protagonista, abandonada ainda criança pela madrasta Carminha, cresce com o objetivo de se vingar e retorna anos depois para se infiltrar na casa da rival. Laura também está no elenco da série Vermelho Sangue, do Globoplay.

José Condessa, 29, ficará com Jorginho/Batata, papel que projetou ainda mais Cauã Reymond em 2012. Filho biológico de Carminha e Max, ele é abandonado no lixão quando criança, onde conhece Rita. Os dois se reencontram adultos sem inicialmente saber que são os amigos de infância. Condessa já participou de Salve-se Quem Puder, da Globo, e protagoniza Rabo de Peixe, da Netflix.

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Outros nomes começam a circular na imprensa portuguesa. Ricardo Pereira foi apontado como o novo Tufão, originalmente interpretado por Murilo Benício, enquanto Bárbara Branco também é associada ao elenco, ainda sem personagem oficialmente divulgado pela produtora. Por enquanto, porém, a SP Televisão confirmou apenas Laura Dutra e José Condessa com seus respectivos papéis. 

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