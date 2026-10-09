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Cultura

Os nomes mais cotados para substituir Zuenir Ventura na ABL

Eleição para ocupar cadeira 32 ocorrerá no dia 12 de novembro

Por Flávio Monteiro 9 out 2026, 12h26
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Zuenir Ventura  (Reprodução/Divulgação)
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Os nomes mais cotados para substituir Zuenir Ventura na ABL Priorize VEJA no Google

A Academia Brasileira de Letras revelou os nomes que estão na disputa para ocupar a cadeira 32, vaga em decorrência do falecimento do jornalista Zuenir Ventura. No total, são 17 candidatos na corrida, com nomes de pesquisadores, escritores e jornalistas, entre outros. A eleição acontecerá no dia 12 de novembro.

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Confira a lista de candidatos à cadeira:

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  • Drauzio Varella
  • Sérgio Fonta
  • Ana Bella Geiger
  • Eduardo Baccarin-Costa
  • Gutemberg da Silva Miranda
  • José Hilcério Campos de Abreu
  • Eloi Angelos Guio
  • Taurino Araújo
  • Alcimário Soares da Costa Júnior
  • Ruy da Penha Lobo
  • Rodrigo Cabrera Gonzales
  • Martinho Ramalho de Melo
  • Alexandra Vieira de Almeida
  • Paulo Renato Ceratti
  • José Gildo Pereira Borges
  • J. M. Monteirás
  • Franklin Machado
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TAGS:
ABL
Academia Brasileira de Letras
Drauzio Varella
Gente
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