Os nomes mais cotados para substituir Zuenir Ventura na ABL
Eleição para ocupar cadeira 32 ocorrerá no dia 12 de novembro
A Academia Brasileira de Letras revelou os nomes que estão na disputa para ocupar a cadeira 32, vaga em decorrência do falecimento do jornalista Zuenir Ventura. No total, são 17 candidatos na corrida, com nomes de pesquisadores, escritores e jornalistas, entre outros. A eleição acontecerá no dia 12 de novembro.
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Confira a lista de candidatos à cadeira:
- Drauzio Varella
- Sérgio Fonta
- Ana Bella Geiger
- Eduardo Baccarin-Costa
- Gutemberg da Silva Miranda
- José Hilcério Campos de Abreu
- Eloi Angelos Guio
- Taurino Araújo
- Alcimário Soares da Costa Júnior
- Ruy da Penha Lobo
- Rodrigo Cabrera Gonzales
- Martinho Ramalho de Melo
- Alexandra Vieira de Almeida
- Paulo Renato Ceratti
- José Gildo Pereira Borges
- J. M. Monteirás
- Franklin Machado