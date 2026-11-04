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Cultura

Os nomes favoritos da classe artística para o Ministério da Cultura

Em meio a um manifesto contra a gestão de Margareth Menezes, Wagner Moura, Jandira Feghali e Chico César estão entre os preferidos para a pasta

Por Lucas Almeida 4 nov 2026, 12h31
Wagner Moura at the 98th Annual Oscars held at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Rich Polk/Penske Media via Getty Images)
Wagner Moura no Oscar 2026 (Rich Polk/Getty Images)
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Em meio a um manifesto de artistas que pede mudanças no Ministério da Cultura, quatro nomes surgem como favoritos da classe artística para comandar a pasta a partir de 2027. O ator Wagner Moura, o ex-ministro Juca Ferreira, a deputada federal Jandira Feghali e o cantor Chico César são os mais lembrados pelo setor para substituir a atual gestão.

Wagner Moura é o nome de maior projeção. Indicado ao Oscar neste ano por O Agente Secreto, o ator baiano usou essa visibilidade durante a campanha presidencial. Ele e dezenas de colegas brasileiros enviaram uma carta à Academia de Hollywood, alertando para uma possível vitória de Flávio Bolsonaro. Moura nunca ocupou um cargo na gestão pública.

Juca Ferreira é o mais experiente da lista. O sociólogo baiano foi secretário-executivo de Gilberto Gil no MinC a partir de 2003 e comandou a pasta duas vezes, no segundo mandato de Lula e no governo Dilma. Jandira Feghali, reeleita deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro, foi uma das principais articuladoras da Lei Aldir Blanc e da Política Nacional de Cultura Viva. Ela também já foi secretária municipal de Cultura do Rio, entre 2009 e 2010. Chico César presidiu a Fundação Cultural de João Pessoa em 2009 e foi secretário de Cultura da Paraíba de 2011 a 2014.

O “Manifesto por mudanças na Cultura Lula 4”, que circula desde terça-feira, 3, reúne mais de 500 assinaturas e pede uma renovação no comando e na condução do MinC. O documento, que recebeu apoio de Bruno Gagliasso e Ruth Rocha, critica a gestão da pasta, sem citar a ministra Margareth Menezes, no cargo desde 2023.

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