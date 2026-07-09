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Cultura

Os momentos mais memoráveis do clipe absurdo de ‘Total Eclipse of the Heart’

Cantada por Bonnie Tyler e composta por Jim Steinman, música altamente dramática inspirou vídeo com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 10h07
Mulher loira, de perfil, com maquiagem escura nos olhos e batom claro, olhando para cima e para a direita, com uma janela branca ao fundo, mostrando um céu azulado e alguns flocos de neve
Bonnie Tyler no clipe de 'Total Eclipse of the Heart' (YouTube/Reprodução)
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Nesta quarta-feira, 8, morreu a cantora galesa Bonnie Tyler, voz inesquecível do hit Total Eclipse of the Heart, aos 75 anos. A artista havia passado por uma cirurgia intestinal de emergência em maio que a levou a coma induzido, retomou a consciência em junho e continuava sob cuidado intensivo. A causa exata da morte não foi divulgada.

Em resposta a notícia, fãs de todo o mundo têm recorrido ao clipe do hit, um dos vídeos mais inesquecíveis dos anos 1980, que, de tão amado, já acumula mais de 1,3 bilhão de visualizações no YouTube. Relembre três dos momentos mais bizarros da produção:

Meninos mutantes

Um grupo de pessoas em vestes brancas, com olhos brilhantes e brancos, em um ambiente escuro e esfumaçado, com luzes no teto ao fundo
Os garotos de olhos brilhantes assombram quem vê o clipe de ‘Total Eclipse of the Heart’ (YouTube/Reprodução)

Surrealista, o clipe mostra Bonnie Tyler vagando pelos corredores de uma escola inglesa à moda antiga, repleta de salões amplos e arquitetura gótica vitoriana, até que a voz de apoio canta: “Turn around, bright eyes” (“vire as costas, olhos brilhantes). Em resposta, o clipe mostra um garoto com olhos inteiramente preenchidos por uma luz branca azulada. Conforme a trama avança, mais jovens do tipo surgem até formar o coral assombroso durante o clímax da faixa. Para além do olhar bizarro, eles também revelam que são capazes de voar.

Balé seminu 

Quatro homens jovens, sem camisa, usando sungas e óculos escuros, em um ambiente claro e esfumaçado. O primeiro homem, à esquerda, tem cabelo escuro e barba rala, com as mãos atrás das costas. Os outros três estão mais ao fundo, com o último à direita parcialmente oculto por uma área escura. A imagem tem um tom nostálgico e um pouco desfocado
Sobra espaço para galãs entre as afetações surrealistas do vídeo (YouTube/Reprodução)
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Para além dos rapazes de outro mundo, o clipe conta com dançarinos trajados como adolescentes mais velhos, todos com pinta de galã. Alguns se portam como alunos de natação, enquanto outros optam por uniforme de esgrima, ternos ou jaquetas de coro. Ao fim da canção, porém, pouco importam suas roupas. Uma trupe musculosa, de cueca e retalhos, cerca Bonnie Tyler e dança freneticamente ao seu redor enquanto ela suplica “I need you now tonight” (“preciso de você nesta noite”).

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O final sinistro

Homem jovem com cabelo escuro e olhos brilhando intensamente em branco, usando um blazer azul-claro sobre camisa branca, em meio a outras pessoas borradas ao fundo
O suspense final: apesar de desperta, Bonnie segue tendo visões bizarras (YouTube/Reprodução)

Os instantes finais do clipe revelam que tudo não passava de um delírio da personagem interpretada por Bonnie — ou não. Funcionária da escola, ela vai cumprimentar uma turma de estudantes na fachada do prédio, quando esbarra novamente em um homem de olhos sobrenaturais.

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