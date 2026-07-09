Os momentos mais memoráveis do clipe absurdo de ‘Total Eclipse of the Heart’

Nesta quarta-feira, 8, morreu a cantora galesa Bonnie Tyler, voz inesquecível do hit Total Eclipse of the Heart, aos 75 anos. A artista havia passado por uma cirurgia intestinal de emergência em maio que a levou a coma induzido, retomou a consciência em junho e continuava sob cuidado intensivo. A causa exata da morte não foi divulgada.

Em resposta a notícia, fãs de todo o mundo têm recorrido ao clipe do hit, um dos vídeos mais inesquecíveis dos anos 1980, que, de tão amado, já acumula mais de 1,3 bilhão de visualizações no YouTube. Relembre três dos momentos mais bizarros da produção:

Meninos mutantes

Surrealista, o clipe mostra Bonnie Tyler vagando pelos corredores de uma escola inglesa à moda antiga, repleta de salões amplos e arquitetura gótica vitoriana, até que a voz de apoio canta: “Turn around, bright eyes” (“vire as costas, olhos brilhantes). Em resposta, o clipe mostra um garoto com olhos inteiramente preenchidos por uma luz branca azulada. Conforme a trama avança, mais jovens do tipo surgem até formar o coral assombroso durante o clímax da faixa. Para além do olhar bizarro, eles também revelam que são capazes de voar.

Balé seminu

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Para além dos rapazes de outro mundo, o clipe conta com dançarinos trajados como adolescentes mais velhos, todos com pinta de galã. Alguns se portam como alunos de natação, enquanto outros optam por uniforme de esgrima, ternos ou jaquetas de coro. Ao fim da canção, porém, pouco importam suas roupas. Uma trupe musculosa, de cueca e retalhos, cerca Bonnie Tyler e dança freneticamente ao seu redor enquanto ela suplica “I need you now tonight” (“preciso de você nesta noite”).

O final sinistro

Os instantes finais do clipe revelam que tudo não passava de um delírio da personagem interpretada por Bonnie — ou não. Funcionária da escola, ela vai cumprimentar uma turma de estudantes na fachada do prédio, quando esbarra novamente em um homem de olhos sobrenaturais.

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