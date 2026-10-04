Os mimos de luxo distribuídos por Virginia Fonseca

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 49,06% 811.907 VOTOS
PT - 13 Lula 42,29% 699.865 VOTOS
Presidente
1,42%
PSTU - 16 Cyro Garcia 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Garotinho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
0,00%
PT - 13 Fernando Haddad 0,00% 0 VOTOS
PSTU - 16 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SP
0,00%
PT - 13 Patrus Ananias 0,00% 0 VOTOS
PDT - 12 Alexandre Kalil 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MG
0,00%
PRD - 25 Delcidio Amaral 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Lucien Rezende 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MS
0,00%
PP - 11 Mailza Assis 52,88% 9.005 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 31,31% 5.332 VOTOS
GOVERNADOR - AC
4,45%
MDB - 15 Renan Filho 60,68% 125 VOTOS
PSDB - 45 Jhc 38,83% 80 VOTOS
GOVERNADOR - AL
0,01%
PSD - 55 Dr. Furlan 55,91% 2.384 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 44,07% 1.879 VOTOS
GOVERNADOR - AP
1,46%
PSD - 55 Omar Aziz 38,19% 24.468 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 27,88% 17.863 VOTOS
GOVERNADOR - AM
3,51%
PCO - 29 Maria Bona 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - BA
0,00%
PSDB - 45 Ciro Gomes 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - CE
0,00%
PCO - 29 Expedito Mendonça 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Kiko Caputo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,00%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Helder Salomão 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Luis Cesar Bueno 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Marconi Perillo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - GO
0,00%
PCO - 29 Dimas Cassimiro 0,00% 0 VOTOS
PRTB - 28 Roberto Rocha 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MA
0,00%
PL - 22 Wellington Fagundes 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MT
0,00%
PODE - 20 Dr. Daniel 50,83% 76.974 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 44,84% 67.902 VOTOS
GOVERNADOR - PA
3,53%
MDB - 15 Cícero Lucena 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PB
0,00%
MOBILIZA - 33 Doutor Alexandre Salomão 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Sergio Moro 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PR
0,00%
PSTU - 16 Guilherme Fonseca 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Ivan Moraes 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PE
0,00%
PCO - 29 Lourdes Melo 0,00% 0 VOTOS
DC - 27 Professor Jurity 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PI
0,00%
PSTU - 16 Dário Barbosa 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 álvaro Dias 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
PL - 22 Zucco 66,21% 20.810 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 24,56% 7.718 VOTOS
GOVERNADOR - RS
0,52%
PL - 22 Marcos Rogério 48,40% 23.231 VOTOS
UNIÃO - 44 Hildon Chaves 30,95% 14.856 VOTOS
GOVERNADOR - RO
4,85%
PL - 22 Arthur Henrique 53,19% 2.070 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 45,76% 1.781 VOTOS
GOVERNADOR - RR
1,65%
PL - 22 Jorginho Mello 0,00% 0 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SC
0,00%
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Dr. Helton 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SE
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 46,21% 25.065 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 42,70% 23.159 VOTOS
GOVERNADOR - TO
6,57%
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Cultura

Os mimos de luxo distribuídos por Virginia Fonseca

Influenciadora já presenteou entes queridos com itens que vão de 22 mil a 35 milhões de reais

Por Flávio Monteiro 4 out 2026, 17h00
Mulher loira de cabelos longos, usando um corset lilás e calça preta, posa com a mão esquerda na nuca e a direita segurando uma bolsa, em um ambiente noturno com iluminação quente e plantas ao fundo
A influenciadora Virginia Fonseca (@virginia/Instagram)
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A influenciadora Virginia Fonseca chamou a atenção ao surpreender a mãe, Margareth Serrão, com um telefone cujo preço pode chegar a 22 mil reais na última quinta-feira, 1º. “E você acorda na quinta-feira e a sua filha chega e te dá um presente. Gente, olha! Princesa me deu. É o iPhone 18 Pro Max”, celebrou a matriarca, que compartilhou o momento nas redes sociais.

Embora o valor seja proibitivo para boa parte da população, ele passa longe de ser um problema para Virginia, conhecida pela disposição em presentear pessoas próximas com itens de alto valor.

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No aniversário de 25 anos de seu então marido, Zé Felipe, em 2023, a influenciadora simplesmente deu um jatinho de presente. A aeronave, um Cessna Citation Excel, modelo 560XL, tem valor estimado em 35 milhões de reais. “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá para levar a família toda. Te amo demais, meu amor. Esse avião é nosso!”, disse Zé ao reagir ao mimo.

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A prática de presentear familiares com veículos de luxo também apareceu nos aniversários do ex-sogro da influenciadora, Leonardo, e do irmão, William Gusmão. Gusmão recebeu um automóvel avaliado em 250 mil reais, enquanto Leonardo ganhou um barco encomendado por cerca de 750 mil.

Virginia também é conhecida por escolher presentes caros que ocupam menos espaço, como o relógio Patek Philippe Nautilus 5712, avaliado em 936 mil reais, mais taxas, que deu a Zé Felipe em novembro de 2024. A mãe do cantor, Poliana Rocha, também recebeu um mimo da nora: uma bolsa da Hermès, que teria custado aproximadamente 150 mil reais.

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Nem mesmo os funcionários que ajudam na rotina da influenciadora ficam de fora. Babás e assessores que trabalhavam com a influenciadora receberam passagens aéreas e hospedagens com tudo pago para destinos cobiçados fora do Brasil, em uma demonstração do quão mão-aberta Virginia pode ser.

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