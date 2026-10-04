Os mimos de luxo distribuídos por Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca chamou a atenção ao surpreender a mãe, Margareth Serrão, com um telefone cujo preço pode chegar a 22 mil reais na última quinta-feira, 1º. “E você acorda na quinta-feira e a sua filha chega e te dá um presente. Gente, olha! Princesa me deu. É o iPhone 18 Pro Max”, celebrou a matriarca, que compartilhou o momento nas redes sociais.

Embora o valor seja proibitivo para boa parte da população, ele passa longe de ser um problema para Virginia, conhecida pela disposição em presentear pessoas próximas com itens de alto valor.

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No aniversário de 25 anos de seu então marido, Zé Felipe, em 2023, a influenciadora simplesmente deu um jatinho de presente. A aeronave, um Cessna Citation Excel, modelo 560XL, tem valor estimado em 35 milhões de reais. “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá para levar a família toda. Te amo demais, meu amor. Esse avião é nosso!”, disse Zé ao reagir ao mimo.

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A prática de presentear familiares com veículos de luxo também apareceu nos aniversários do ex-sogro da influenciadora, Leonardo, e do irmão, William Gusmão. Gusmão recebeu um automóvel avaliado em 250 mil reais, enquanto Leonardo ganhou um barco encomendado por cerca de 750 mil.

Virginia também é conhecida por escolher presentes caros que ocupam menos espaço, como o relógio Patek Philippe Nautilus 5712, avaliado em 936 mil reais, mais taxas, que deu a Zé Felipe em novembro de 2024. A mãe do cantor, Poliana Rocha, também recebeu um mimo da nora: uma bolsa da Hermès, que teria custado aproximadamente 150 mil reais.

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Nem mesmo os funcionários que ajudam na rotina da influenciadora ficam de fora. Babás e assessores que trabalhavam com a influenciadora receberam passagens aéreas e hospedagens com tudo pago para destinos cobiçados fora do Brasil, em uma demonstração do quão mão-aberta Virginia pode ser.