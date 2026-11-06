Os milhões que Jorge & Mateus receberam dos cofres públicos em cachês

A dupla sertaneja Jorge & Mateus recebeu cerca de 12 milhões de reais em cachês pagos por prefeituras brasileiras entre março de 2024 e fevereiro de 2026. Segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 6, com base em dados do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), foram identificados 13 contratos que somam mais de 11,6 milhões de reais. O mais caro foi firmado em São Luís, no Maranhão, em fevereiro deste ano, por 1,5 milhão de reais para uma única apresentação.

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Das 13 contratações, seis ocorreram no Nordeste, em estados como Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas e Ceará. Os demais contratos foram registrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O valor total pode ser ainda maior, já que o levantamento considera apenas as contratações disponíveis no portal.

A divulgação dos números acontece em meio à polêmica envolvendo o apoio de Jorge a Flávio Bolsonaro e o cancelamento de apresentações da dupla nos réveillons de Recife e Fortaleza. Após a repercussão, o cantor negou declarações ofensivas atribuídas a ele sobre o Nordeste e esclareceu que seu posicionamento político não representa o parceiro.

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