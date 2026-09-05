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Cultura

O look dos famosos na primeira noite de Rock in Rio

Festival começou nesta sexta-feira, 4

Por Flávio Monteiro 5 set 2026, 01h09 | Atualizado em 5 set 2026, 01h20
À esquerda, Sabrina Sato em um vestido azul marinho com fenda, botas brancas, fazendo bico para a câmera. À direita, uma modelo loira de jaqueta preta, top preto, calça branca e colar de contas pretas, posando em frente a uma cortina branca
Looks se destacaram no primeiro dia de festival (Lucas Teixeira/Luiz Costa/Divulgação)
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O primeiro dia de shows do Rock in Rio 2026 reuniu milhares de pessoas na Cidade do Rock, incluindo uma grande quantidade de famosos. Como é de praxe, as celebridades se destacaram com looks escolhidos a dedo para acompanhar a programação do festival. Entre produções mais despojadas e apostas elaboradas, jeans, peças de couro, transparências e combinações que misturam conforto e estilo marcaram os visuais. Veja as roupas abaixo.

Nicole Bahls

Mulher de cabelo castanho longo, vestindo um vestido azul-marinho com fenda e botas brancas, posa mandando um beijo. Ela está em um cenário azul com letreiros de neon brancos e vermelhos, incluindo a palavra VIBE e ícones de redes sociais
(Lucas Teixeira/Divulgação)

Carla Diaz

Mulher loira de cabelos longos, usando um body laranja e calça jeans escura, posa de costas com o rosto virado para a câmera, sorrindo. Ela está em um fundo laranja com o logo da Seara repetido
(Seara/Divulgação)

Samira Sagr

Mulher loira sorrindo, vestindo top, minissaia e botas vermelhas cravejadas, com fones de ouvido e gargantilha de spikes, em um evento com iluminação vermelha e teto abobadado
(Giovanna Fraguito/VEJA)

Malu Borges

Mulher loira, com óculos escuros na cabeça, veste jaqueta preta de couro, sutiã preto, calça branca texturizada e sandálias pretas de plataforma, posando em frente a uma cortina branca

Otaviano e Giulia Costa

Um homem e uma mulher sorrindo para a câmera em um show noturno. A mulher, à esquerda, tem cabelos escuros, usa brincos grandes e um colar com pingente de coração. O homem, à direita, tem cabelos grisalhos e barba, vestindo uma camiseta preta. Ao fundo, uma multidão e luzes coloridas do palco
(Reprodução/Instagram)
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Vitória Strada

Mulher de cabelo preso, maquiagem marcante e brincos dourados, sentada em uma cadeira preta, vestindo um minivestido preto com decote vazado e botas de cano alto. Ela cruza as pernas e as mãos, exibindo anéis e unhas escuras. Ao fundo, uma parede escura com padrões geométricos e o logotipo Seara Gourmet iluminado
(Paulo Tauil/Divulgação)

Marcelo Serrado e Thiago Mansur

Dois homens sorridentes posam abraçados, o da esquerda veste camisa preta e bermuda jeans, o da direita usa óculos de sol amarelos, camiseta preta com listras brancas na manga e calça jeans escura, em frente a um letreiro vermelho com a palavra Seara
(Paulo Tauil/Divulgação)

Pedro Scooby

Homem branco, barba e cabelo escuros, sorrindo para a câmera, vestindo camiseta preta e calça de couro. Ele exibe tatuagens nos braços e um relógio prateado no pulso direito. O fundo é laranja com logotipos da Seara
(Seara/Divulgação)

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