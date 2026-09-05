O look dos famosos na primeira noite de Rock in Rio

O primeiro dia de shows do Rock in Rio 2026 reuniu milhares de pessoas na Cidade do Rock, incluindo uma grande quantidade de famosos. Como é de praxe, as celebridades se destacaram com looks escolhidos a dedo para acompanhar a programação do festival. Entre produções mais despojadas e apostas elaboradas, jeans, peças de couro, transparências e combinações que misturam conforto e estilo marcaram os visuais. Veja as roupas abaixo.

Nicole Bahls

Carla Diaz

Samira Sagr

Malu Borges

Otaviano e Giulia Costa

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Vitória Strada

Marcelo Serrado e Thiago Mansur

Pedro Scooby

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