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Cultura

Os livros escritos por Drauzio Varella que o levaram à ABL

Médico de 83 anos, eleito nesta quinta-feira, 12, já conquistou dois Prêmios Jabuti

Por Giovanna Fraguito 12 nov 2026, 17h46
Homem idoso, calvo, com óculos de armação escura, veste suéter azul marinho listrado e camisa branca. Ele olha diretamente para frente, com expressão séria. Ao fundo, uma escada amarela e um pôster emoldurado.
Dr. Drauzio Varella (Instagram/Reprodução)
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A eleição de Drauzio Varella, 83, para a Academia Brasileira de Letras (ABL), nesta quinta-feira, 12, coloca em evidência uma faceta de sua carreira que vai além da medicina. Entre os 24 livros publicados pelo oncologista, o mais conhecido é Estação Carandiru (1999), que nasceu de seu trabalho voluntário de prevenção à Aids na antiga Casa de Detenção de São Paulo. Na obra, Drauzio apresenta as histórias dos presos, as regras não escritas que organizavam a convivência e a rotina de uma penitenciária que chegou a abrigar mais de 7 mil detentos. O livro conquistou dois Prêmios Jabuti em 2000 e foi adaptado para o cinema em 2003, sob direção de Hector Babenco.

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A experiência no sistema prisional rendeu ainda outros dois títulos. Em Carcereiros (2012), Drauzio muda o foco dos detentos para os agentes penitenciários, retratando os desafios e os riscos enfrentados por quem trabalhava na prisão. Muitas das histórias foram recolhidas durante conversas em um bar em frente ao Carandiru, onde o médico costumava se reunir com os funcionários. Já em Prisioneiras (2017), que encerra a trilogia, ele apresenta o cotidiano das mulheres encarceradas na Penitenciária Feminina da Capital, em São Paulo, a partir de onze anos de atendimento voluntário.

A relação entre médicos e pacientes também ganhou espaço em sua produção. Em Por um Fio (2004), Drauzio reúne histórias reais de pessoas com doenças graves e mostra como a proximidade da morte transforma as relações familiares, os comportamentos e as prioridades. Três anos depois, em O Médico Doente (2007), inverte os papéis ao narrar a própria experiência como paciente, depois de contrair febre amarela durante uma viagem à Amazônia. O relato aborda o medo, a vulnerabilidade e a sensação de estar diante de uma doença potencialmente fatal, mesmo para alguém acostumado a lidar com situações semelhantes.

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Há ainda obras de caráter autobiográfico, como Correr (2015), em que relata como abandonou o sedentarismo, começou a participar de maratonas e transformou a atividade física em parte de sua rotina. Em O Exercício da Incerteza (2022), revisita mais de cinco décadas de atuação médica, incluindo os desafios enfrentados durante a epidemia de HIV. Seu livro mais recente, O Sentido das Águas (2025), reúne histórias, paisagens e encontros vividos ao longo de mais de trinta anos de viagens pela região do rio Negro, na Amazônia. A publicação aproxima sua experiência como pesquisador da biodiversidade do interesse pelas pessoas e pelos lugares que conheceu ao longo da carreira.

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