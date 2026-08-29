🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Cultura

Os jovens atores por trás do sucesso de ‘Quinze Dias’ na Netflix

Filme é uma adaptação do best-seller de Vitor Martins

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h10
Dois jovens sorrindo para a câmera, um com camiseta tie-dye colorida e outro com camiseta cinza, encostando a cabeça no ombro do primeiro. Ambos têm cabelos cacheados e estão em um ambiente interno com parede bege e adesivos coloridos ao fundo
Miguel Lallo e Diego Lira no filme 'Quinze Dias' (./Divulgação)
Continua após publicidade
Os jovens atores por trás do sucesso de ‘Quinze Dias’ na Netflix Priorizar nos meus resultados Google

Lançado globalmente no dia 19 de agosto na Netflix, o filme brasileiro Quinze Dias vem conquistando o público dentro e fora do Brasil. A produção já chegou ao Top 10 global da plataforma de streaming e acumula elogios de espectadores de diferentes países.  No centro deste sucesso estão Miguel Lallo e Diego Lira, dois jovens atores que até então eram pouco conhecidos do grande público. Protagonistas da adaptação do best-seller de Vitor Martins, eles vivem Felipe e Caio e se tornaram os rostos de uma história que já havia conquistado leitores e agora ganha alcance mundial no audiovisual.

Aos 21 anos, Miguel Lallo interpreta Felipe, um adolescente tímido e inseguro com a própria imagem, que enfrenta bullying na escola e vê suas férias tomarem um rumo inesperado quando seu vizinho passa a morar temporariamente em sua casa. Natural de Barra Bonita (SP), Lallo começou no teatro ainda criança e construiu uma trajetória que inclui musicais, publicidade, dublagem e televisão. Já participou de diversas peças e festivais em sua cidade natal e também emprestou a voz a produções na Disney+. Quinze Dias representa seu primeiro grande papel como protagonista no cinema.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Já Diego Lira, de 22 anos, vive Caio, o vizinho popular que guarda uma história com Felipe desde a infância. Nascido em Itu (SP), ele tem uma formação ligada ao teatro e à dança e passou por montagens de musicais antes de chegar ao cinema. Nos palcos, interpretou personagens como Scar, de O Rei Leão; a Fera, de A Bela e a Fera; o Príncipe Robert, de Cinderella – O Musical; e Jafar, em uma montagem de Aladdin. Assim como Lallo, encontrou em Quinze Dias seu principal vitrine para o público nacional e internacional.

Siga
Continua após a publicidade

Com versões em diferentes idiomas, opções de áudio e legendas, Quinze Dias ampliou o alcance da história brasileira para fora do país. Além de Miguel e Diego, integram o elenco nomes como Débora Falabella, Mariana Santos, Olivia Araujo e Silvio Guindane.

Publicidade
TAGS:
Gente
Netflix
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).