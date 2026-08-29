Os jovens atores por trás do sucesso de ‘Quinze Dias’ na Netflix

Lançado globalmente no dia 19 de agosto na Netflix, o filme brasileiro Quinze Dias vem conquistando o público dentro e fora do Brasil. A produção já chegou ao Top 10 global da plataforma de streaming e acumula elogios de espectadores de diferentes países. No centro deste sucesso estão Miguel Lallo e Diego Lira, dois jovens atores que até então eram pouco conhecidos do grande público. Protagonistas da adaptação do best-seller de Vitor Martins, eles vivem Felipe e Caio e se tornaram os rostos de uma história que já havia conquistado leitores e agora ganha alcance mundial no audiovisual.

Aos 21 anos, Miguel Lallo interpreta Felipe, um adolescente tímido e inseguro com a própria imagem, que enfrenta bullying na escola e vê suas férias tomarem um rumo inesperado quando seu vizinho passa a morar temporariamente em sua casa. Natural de Barra Bonita (SP), Lallo começou no teatro ainda criança e construiu uma trajetória que inclui musicais, publicidade, dublagem e televisão. Já participou de diversas peças e festivais em sua cidade natal e também emprestou a voz a produções na Disney+. Quinze Dias representa seu primeiro grande papel como protagonista no cinema.

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Já Diego Lira, de 22 anos, vive Caio, o vizinho popular que guarda uma história com Felipe desde a infância. Nascido em Itu (SP), ele tem uma formação ligada ao teatro e à dança e passou por montagens de musicais antes de chegar ao cinema. Nos palcos, interpretou personagens como Scar, de O Rei Leão; a Fera, de A Bela e a Fera; o Príncipe Robert, de Cinderella – O Musical; e Jafar, em uma montagem de Aladdin. Assim como Lallo, encontrou em Quinze Dias seu principal vitrine para o público nacional e internacional.

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Com versões em diferentes idiomas, opções de áudio e legendas, Quinze Dias ampliou o alcance da história brasileira para fora do país. Além de Miguel e Diego, integram o elenco nomes como Débora Falabella, Mariana Santos, Olivia Araujo e Silvio Guindane.