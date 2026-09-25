Os indícios que apontavam o fim do casamento de Vanessa Giácomo

Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi já davam sinais de que atravessavam uma nova fase antes de anunciarem o fim do casamento de quase 12 anos nesta quinta-feira, 24. Nas últimas semanas, a atriz passou a compartilhar nas redes sociais principalmente registros de trabalho e momentos ao lado de amigos. A última publicação de Vanessa com o então marido havia sido feita em 12 de junho, no Dia dos Namorados.

Outro indício veio durante uma recente viagem a Portugal. Vanessa abriu um álbum de fotos ao lado das amigas Giovanna Antonelli e Fernanda Rodrigues, sem a presença de Giuseppe. O casal vivia no país desde 2025, quando a atriz se mudou para lá por causa das gravações da novela portuguesa Vitória.

A confirmação da separação veio em comunicado conjunto. “Depois de muitos anos de uma relação feliz, de muito amor, respeito e parceria, decidimos seguir caminhos diferentes como casal. Vivemos uma história bonita, que deu certo e que nos deixa o nosso maior presente: a Maria”, afirmaram. Os dois são pais de Maria, 11, e estavam juntos desde 2014, quando se casaram em uma cerimônia íntima na casa da atriz, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz também é mãe de Raul, 18, e Moisés, 16, do relacionamento com Daniel de Oliveira.

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