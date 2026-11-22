Estar em frente às câmeras da TV é, historicamente, uma posição que pede um certo cuidado na escolha das palavras a serem ditas. Para além de evitar temas amplamente controversos, é esperado que os artistas, independentemente das funções, também busquem fugir de comentários que possam criar “saias justas” dentro da emissora em que trabalham. No entanto, há quatro humoristas que têm carta branca para falar o que bem entendem na TV Globo, sem pudores quanto aos efeitos de seus comentários. A seguir, os agraciados e os momentos constrangedores que eles já levaram ao ar.

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Paulo Vieira

Desde que foi contratado pela emissora, em 2019, Paulo Vieira tem se destacado por não ter nenhum pudor de fazer comentários sobre temas sensíveis para a TV Globo — e até afrontar a empresa em alguns momentos. No prêmio Melhores do Ano, o humorista arrancou risadas nervosas dos convidados ao fazer piadas com as pretensões políticas de Luciano Huck, fazer provocações sobre o caso Daniel Vorcaro e até mesmo citar um controverso episódio envolvendo um PowerPoint apresentado pelo Estúdio I, da GloboNews, sobre uma suposta ligação entre Vorcaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ed Gama

Presença fixa no Domingão com Huck, o humorista Ed Gama já angariou uma ampla cota de momentos constrangedores causados por não ter nenhum constrangimento ao fazer piadas. O episódio mais recente envolveu um sutil (ou nem tanto assim) deboche com a novela Lá Na Minha Terra, que tem sido criticada por apresentar uma representação estereotipada do Nordeste. “Mas olhe, Luciano, oxente, eu sou do interior das Alagoas, do sertão. Bebo água na minha cabaça todos os dias”, declarou, em uma clara referência à personagem Maria Lina, que surgiu no primeiro capítulo da novela carregando o recipiente tradicionalmente usado para transportar água.

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Fábio Porchat

Atualmente a frente do Que História É Essa, Porchat?, Fábio Porchat tem uma carreira longa dentro da TV Globo, passando por diferentes atrações da emissora e comumente sendo convidado para participar da apresentação de momentos especiais, como Melhores do Ano e Criança Esperança. Ele já fez uso de tal posição para fazer piadas com a própria família Marinho, donos da emissora, e com bandeiras da emissora, como Luciano Huck, cujo passado como apoiador de Aécio Neves nas eleições presidenciais de 2014 foi relembrado ao vivo por Porchat.

Tatá Werneck

Responsável por conduzir o talk show Lady Night, Tatá Werneck é famosa por não ter pudores em causar desconforto com sua forma de fazer humor. Ela já causou mal-estar ao conduzir entrevistas controversas com GKay e Fiuk, e demonstrou não ter nenhum receio de brincar com seus colegas de emissora. Durante o Melhores do Ano de 2026, Tatá fez questão de relembrar piadas sobre o envolvimento romântico de Murílo Benício e Grazi Massafera, chegando a sentar ao lado do ator, que ficou visivelmente desconfortável ao ser citado pela humorista.

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