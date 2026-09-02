Os herdeiros de Gracindo Jr., morto aos 83 anos

O ator e diretor Gracindo Jr., que morreu aos 83 anos na noite de terça-feira, 1º, em sua casa no Rio de Janeiro, deixou quatro filhos, Pedro, Gabriel, Daniela e Yan, e sete netos. O filho do também ator Paulo Gracindo (1911-1995) deu continuidade à tradição artística da família. Três de seus herdeiros também seguiram carreira ligada às artes.

Daniela Duarte Gracindo, 51, é filha de Gracindo Jr. com a atriz Débora Duarte. Nascida em uma das famílias mais tradicionais da televisão brasileira, ela é neta de Paulo Gracindo e de Lima Duarte e meia-irmã da atriz Paloma Duarte. Daniela chegou a atuar em novelas como Zazá (1997) e A Escrava Isaura (2004), além de trabalhar como produtora teatral e desenvolver projetos relacionados ao cinema e à educação.

Pedro Gracindo, 41, é ator, diretor e músico. Filho de Gracindo Jr. com Daisy Poli, ele trabalhou no teatro e no cinema e também se dedica à música. Em 2012, recebeu o prêmio de Melhor Trilha Sonora no Festival de Brasília pelo curta Eu Nunca Deveria Ter Voltado. Em 2018, formou a banda de rock rural Os Trutas. Pedro também trabalhou ao lado do pai e do irmão Gabriel no espetáculo Canastrões.

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Gabriel Gracindo, 48, também seguiu a carreira de ator. Ele estreou ainda jovem na televisão e acumulou trabalhos em novelas, séries, teatro e cinema. Entre seus trabalhos estão Caça Talentos (1996) e Malhação. O artista também atuou em produções da Record, como nas novelas Cidadão Brasileiro (2006) e Rei Davi (2012).

Já Yan Gracindo é fruto do casamento do ator com a psicóloga Vera Lúcia. Ele optou por uma vida discreta, longe das câmeras, atuando na área de marketing.

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