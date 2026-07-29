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Cultura

Os herdeiros de Dennis Carvalho citados em seu testamento

Leonardo, Luiza e Tainah irão dividir a herança do célebre diretor

Por Flávio Monteiro 29 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h31
Quatro pessoas sorrindo para a câmera: duas mulheres jovens, um homem jovem e um homem mais velho que beija a bochecha do homem jovem
Da esquerda para a direita: Tainah, Luiza e Leonardo com o pai na estreia da peça 'Baque' em 2005 (Cristina Granato/Divulgação)
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A morte do diretor Dennis Carvalho, em fevereiro de 2026, levou à necessidade de uma divisão entre os vastos bens adquiridos por ele ainda em vida. Responsável por obras marcantes da dramaturgia brasileira, Dennis definiu que sua ex-esposa, a atriz Deborah Evelyn, seria responsável por se certificar de que a herança seja repartida de forma igual pelos três filhos do diretor, apontados como herdeiros. Conheça cada um deles:

Leonardo Carvalho – Filho de Dennis Carvalho com a atriz Christiane Torloni, Leonardo seguiu a trajetória dos pais e embarcou em uma trajetória no audiovisual. Entre 2004 e 2015, o ator participou de sete novelas e duas minisséries, com o destaque para o papel de Alfredão em Três Irmãs, em que trabalhou com o pai. Aos 47 anos, ele se dedica à família, sendo casado com a também atriz Keruse Bongiolo.

Tainah Carvalho – Diferentemente do irmão, a filha de Dennis com a atriz Monique Alves não optou por seguir uma carreira no audiovisual. Aos 43 anos, Tainah passou 15 anos trabalhando no setor de figurino da TV Globo, antes de deixar a emissora e iniciar uma trajetória atuando junto na área de relações públicas.

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Luiza Evelyn – Mais jovem entre os herdeiros de Dennis, Luiza é fruto da relação do diretor com Deborah Evelyn. Com 33 anos, Luiza trabalhou por muito tempo como engenheira no Rio de Janeiro, após se formar na Universidade de Erlangen-Nuremberg, da Alemanha. No entanto, ela passou por uma grande transição de carreira recentemente, voltando à universidade para estudar psicologia.

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