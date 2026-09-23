Os herdeiros de Bruno Avelar, empresário que morreu em acidente de helicóptero

O empresário Bruno Avelar, morto aos 41 anos na queda de um helicóptero em Santa Catarina, deixou dois filhos e a esposa, Lívia Avelar, com quem havia se casado pouco mais de um mês antes da tragédia. Frutos do relacionamento de 17 anos com sua ex-mulher Cláudia Guimarães, os filhos Kevin e Kai têm 13 e 10 anos, respectivamente. Após a confirmação da morte de Avelar, Cláudia fez um forte desabafo em suas redes sociais.

“Sei que você está ao lado do Pai e que, de algum lugar, consegue nos ver. Por isso, quero que saiba: as crianças estão bem. O Kai, seu clone em miniatura, está igualzinho a você. Cuidando de todos, dando suporte e tentando ser forte por cada pessoa ao redor. Já ligou para as avós, para o primo, para o tio e para os amigos. Acolheu, consolou e se preocupou com todo mundo. Esse seu jeito de cuidar das pessoas é a sua marca registrada, e é lindo vê-lo vivendo isso”, escreveu, que decidiu preservar os filhos das notícias na ocasião do desaparecimento do empresário.

Bruno também deixou a esposa, Lívia Avelar. Os dois se casaram em agosto de 2026, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas após o acidente, o casal se preparava para uma viagem de lua de mel. Após a confirmação da morte, Lívia usou as redes sociais para fazer uma declaração ao marido: “Essa é, sem dúvida, a maior dor que já senti na vida. Ainda não consigo entender, explicar ou pensar que já não terei você aqui do lado. Você foi o meu maior presente e, mesmo em pouco tempo, nós vivemos os melhores dias das nossas vidas”. Não há detalhes públicos sobre o patrimônio deixado pelo empresário nem sobre eventual testamento.

Empresário, investidor, palestrante e fundador do projeto O Poder do Network, Bruno tinha negócios e investimentos e atuava como conselheiro de empresas e executivos, incluindo Augusto Cury, candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

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Avelar morreu em um acidente de helicóptero na segunda-feira, 21, em Santa Catarina. Além do empresário, também morreram o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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