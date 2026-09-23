🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

Os herdeiros de Bruno Avelar, empresário que morreu em acidente de helicóptero

Palestrante estava em aeronave com o cantor Rick e outras três pessoas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 16h04
Homem de pele clara, cabelo escuro penteado para trás, usando óculos redondos e terno azul marinho com camisa bege, olhando para o lado direito com expressão séria, em fundo preto
Bruno Avelar (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Os herdeiros de Bruno Avelar, empresário que morreu em acidente de helicóptero Priorizar nos meus resultados Google

O empresário Bruno Avelar, morto aos 41 anos na queda de um helicóptero em Santa Catarina, deixou dois filhos e a esposa, Lívia Avelar, com quem havia se casado pouco mais de um mês antes da tragédia. Frutos do relacionamento de 17 anos com sua ex-mulher Cláudia Guimarães, os filhos Kevin e Kai têm 13 e 10 anos, respectivamente. Após a confirmação da morte de Avelar, Cláudia fez um forte desabafo em suas redes sociais.

“Sei que você está ao lado do Pai e que, de algum lugar, consegue nos ver. Por isso, quero que saiba: as crianças estão bem. O Kai, seu clone em miniatura, está igualzinho a você. Cuidando de todos, dando suporte e tentando ser forte por cada pessoa ao redor. Já ligou para as avós, para o primo, para o tio e para os amigos. Acolheu, consolou e se preocupou com todo mundo. Esse seu jeito de cuidar das pessoas é a sua marca registrada, e é lindo vê-lo vivendo isso”, escreveu, que decidiu preservar os filhos das notícias na ocasião do desaparecimento do empresário.

Bruno também deixou a esposa, Lívia Avelar. Os dois se casaram em agosto de 2026, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas após o acidente, o casal se preparava para uma viagem de lua de mel. Após a confirmação da morte, Lívia usou as redes sociais para fazer uma declaração ao marido: “Essa é, sem dúvida, a maior dor que já senti na vida. Ainda não consigo entender, explicar ou pensar que já não terei você aqui do lado. Você foi o meu maior presente e, mesmo em pouco tempo, nós vivemos os melhores dias das nossas vidas”. Não há detalhes públicos sobre o patrimônio deixado pelo empresário nem sobre eventual testamento.

Empresário, investidor, palestrante e fundador do projeto O Poder do Network, Bruno tinha negócios e investimentos e atuava como conselheiro de empresas e executivos, incluindo Augusto Cury, candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

Siga
Continua após a publicidade

Avelar morreu em um acidente de helicóptero na segunda-feira, 21, em Santa Catarina. Além do empresário, também morreram o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
helicóptero
Santa Catarina
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).