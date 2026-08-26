Os galãs apontados como finalistas para a vaga de novo James Bond
Seis atores foram citados por tabloide como os últimos candidatos ao papel mais cobiçado da Inglaterra
Anos depois da despedida de Daniel Craig do papel de James Bond, o Agente 007, seis atores estão em fase final para assumir a vaga, segundo o tabloide americano Page Six.
A disputa é atualmente travada por Jacob Elordi, Paul Mescal, Callum Turner, Harris Dickinson, Jack Lowden e o jovem ainda desconhecido Jack Barton. Os seis profissionais ainda serão testados na câmera em setembro para que o diretor Dennis Vileneuve e a diretora de elenco Nina Gold tomem a decisão mais informada possível.
Quem são os candidatos a James Bond?
O nome mais famoso da lista é Paul Mescal, 30, que despontou na série Pessoas Normais (2020) e protagonizou Gladiador 2 (2024). Ele seria o segundo irlandês a assumir o papel, mais de 20 anos após Pierce Brosnan.
Na retaguarda está o australiano Jacob Elordi, 29, que fez fama como o adolescente revoltado Nate Jacobs em Euphoria (2019-2026) e concorreu ao Oscar por Frankenstein (2025). No caso dele, apenas um outro compatriota já viveu o agente mais famoso do mundo: George Lazenby, que estrelou 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade (1969).
O escocês Jack Lowden, 36, por sua vez, ainda cava espaço em Hollywood e brilha na série Slow Horses, do Apple TV+.
Todos os demais candidatos são ingleses. Callum Turner, 36, está atualmente em cartaz com a comédia romântica Só Por Uma Noite e é também conhecido como marido da popstar Dua Lipa. Harris Dickinson, 30, é o mais esguio da lista e tem dedicado sua carreira a títulos do cinema alternativo, sendo figurinha carimbada em festivais de cinema europeus.
O nome mais curioso é o de Jack Barton, 31, que jamais teve um papel de destaque no audiovisual. Neste ano, o jovem viveu o irmão mais velho de Nick Nelson em Heartstopper Para Sempre. Antes, interpretou um personagem sem nome em Pobres Criaturas (2023). Segundo apuração do tabloide, Barton é o real favorito para assumir o papel.
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