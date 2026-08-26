É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

Os galãs apontados como finalistas para a vaga de novo James Bond

Seis atores foram citados por tabloide como os últimos candidatos ao papel mais cobiçado da Inglaterra

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 16h25 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h49
Três homens brancos posam para fotos. Da esquerda para a direita: um homem de cabelo castanho claro e camisa azul, um homem de cabelo castanho escuro e terno branco com laço preto, e um homem de cabelo castanho escuro, bigode e terno azul marinho com gravata preta
Jack Lowden, Paul Mescal e Jacob Elordi (da esquerda à direita) (Euan Cherry/Taylor Hill/Eamonn M. McCormack/Getty Images)
Continua após publicidade
Os galãs apontados como finalistas para a vaga de novo James Bond Priorizar nos meus resultados Google

Anos depois da despedida de Daniel Craig do papel de James Bond, o Agente 007, seis atores estão em fase final para assumir a vaga, segundo o tabloide americano Page Six.

A disputa é atualmente travada por Jacob Elordi, Paul Mescal, Callum Turner, Harris Dickinson, Jack Lowden e o jovem ainda desconhecido Jack Barton. Os seis profissionais ainda serão testados na câmera em setembro para que o diretor Dennis Vileneuve e a diretora de elenco Nina Gold tomem a decisão mais informada possível.

Quem são os candidatos a James Bond? 

O nome mais famoso da lista é Paul Mescal, 30, que despontou na série Pessoas Normais (2020) e protagonizou Gladiador 2 (2024). Ele seria o segundo irlandês a assumir o papel, mais de 20 anos após Pierce Brosnan.

Na retaguarda está o australiano Jacob Elordi, 29, que fez fama como o adolescente revoltado Nate Jacobs em Euphoria (2019-2026) e concorreu ao Oscar por Frankenstein (2025). No caso dele, apenas um outro compatriota já viveu o agente mais famoso do mundo: George Lazenby, que estrelou 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade (1969).

Siga
Continua após a publicidade

O escocês Jack Lowden, 36, por sua vez, ainda cava espaço em Hollywood e brilha na série Slow Horses, do Apple TV+.

Três homens brancos posam para fotos. Da esquerda para a direita: um homem de cabelo castanho claro e camisa azul, um homem de cabelo castanho escuro e terno branco com laço preto, e um homem de cabelo castanho escuro, bigode e terno azul marinho com gravata preta
Jack Lowden, Paul Mescal e Jacob Elordi (da esquerda à direita) (Euan Cherry/Taylor Hill/Eamonn M. McCormack/Getty Images)
Continua após a publicidade

Todos os demais candidatos são ingleses. Callum Turner, 36, está atualmente em cartaz com a comédia romântica Só Por Uma Noite e é também conhecido como marido da popstar Dua Lipa. Harris Dickinson, 30, é o mais esguio da lista e tem dedicado sua carreira a títulos do cinema alternativo, sendo figurinha carimbada em festivais de cinema europeus.

O nome mais curioso é o de Jack Barton, 31, que jamais teve um papel de destaque no audiovisual. Neste ano, o jovem viveu o irmão mais velho de Nick Nelson em Heartstopper Para Sempre. Antes, interpretou um personagem sem nome em Pobres Criaturas (2023).  Segundo apuração do tabloide, Barton é o real favorito para assumir o papel.

Continua após a publicidade
Três homens brancos, jovens, com cabelos castanhos curtos, posam para fotos. Da esquerda para a direita: um homem de terno marrom e camisa branca; um homem de camiseta branca e camisa social branca aberta, com brinco de argola na orelha esquerda; e um homem de terno azul-marinho, camisa amarela clara e gravata listrada marrom e branca
Harris Dickinson, Jack Barton e Callum Turner (da esquerda à direita) (Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho//Jeff Spicer//Jamie McCarthy/Getty Images)

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Em Cartaz
Entretenimento
James Bond
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).