Os galãs apontados como finalistas para a vaga de novo James Bond

Anos depois da despedida de Daniel Craig do papel de James Bond, o Agente 007, seis atores estão em fase final para assumir a vaga, segundo o tabloide americano Page Six.

A disputa é atualmente travada por Jacob Elordi, Paul Mescal, Callum Turner, Harris Dickinson, Jack Lowden e o jovem ainda desconhecido Jack Barton. Os seis profissionais ainda serão testados na câmera em setembro para que o diretor Dennis Vileneuve e a diretora de elenco Nina Gold tomem a decisão mais informada possível.

Quem são os candidatos a James Bond?

O nome mais famoso da lista é Paul Mescal, 30, que despontou na série Pessoas Normais (2020) e protagonizou Gladiador 2 (2024). Ele seria o segundo irlandês a assumir o papel, mais de 20 anos após Pierce Brosnan.

Na retaguarda está o australiano Jacob Elordi, 29, que fez fama como o adolescente revoltado Nate Jacobs em Euphoria (2019-2026) e concorreu ao Oscar por Frankenstein (2025). No caso dele, apenas um outro compatriota já viveu o agente mais famoso do mundo: George Lazenby, que estrelou 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade (1969).

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O escocês Jack Lowden, 36, por sua vez, ainda cava espaço em Hollywood e brilha na série Slow Horses, do Apple TV+.

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Todos os demais candidatos são ingleses. Callum Turner, 36, está atualmente em cartaz com a comédia romântica Só Por Uma Noite e é também conhecido como marido da popstar Dua Lipa. Harris Dickinson, 30, é o mais esguio da lista e tem dedicado sua carreira a títulos do cinema alternativo, sendo figurinha carimbada em festivais de cinema europeus.

O nome mais curioso é o de Jack Barton, 31, que jamais teve um papel de destaque no audiovisual. Neste ano, o jovem viveu o irmão mais velho de Nick Nelson em Heartstopper Para Sempre. Antes, interpretou um personagem sem nome em Pobres Criaturas (2023). Segundo apuração do tabloide, Barton é o real favorito para assumir o papel.

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