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Cultura

Os filmes que podem fazer do Oscar 2027 o mais gay da história

Produções com protagonistas homossexuais ganham espaço na corrida pela estatueta

Por Giovanna Fraguito 8 nov 2026, 14h00
Cenas de 'Elsinore', 'La Bola Negra' e 'Club Kid'
Cenas de 'Elsinore', 'La Bola Negra' e 'Club Kid' (./Reprodução)
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Os filmes que podem fazer do Oscar 2027 o mais gay da história Priorize VEJA no Google

A próxima edição do Oscar pode entrar para a história como a mais gay da premiação. Entre os possíveis concorrentes estão Elsinore, estrelado por Andrew Scott, La Bola Negra, dos diretores espanhóis Javier Calvo e Javier Ambrossi, e Club Kid, escrito, dirigido e protagonizado por Jordan Firstman. Em comum, os filmes colocam a experiência homossexual no centro de suas histórias, sem limitar os personagens ao sofrimento ou à luta pela aceitação.

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Em Elsinore, Scott interpreta o ator britânico Ian Charleson, que escondeu sua sexualidade enquanto construía uma carreira no cinema e no teatro durante a crise da Aids. Já Club Kid acompanha um homem gay que precisa abandonar a vida noturna para assumir a criação de um filho. La Bola Negra, por sua vez, atravessa diferentes períodos da história espanhola para retratar relações entre homens, incluindo um romance durante a Guerra Civil. A produção é considerada uma possível candidata às principais categorias da premiação.

Outro destaque é Artificial, dirigido por Luca Guadagnino, no qual Andrew Garfield interpreta o empresário Sam Altman, CEO da OpenAI. Apesar dos avanços, como a vitória de Moonlight em 2017, nenhum ator publicamente gay conquistou até hoje a estatueta de melhor ator. Com Andrew Scott entre os possíveis indicados, a edição de 2027 também pode representar uma mudança nesse histórico.

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