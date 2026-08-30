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Cultura

Os famosos ‘quem’: defensores de famosos ganham notoriedade por ‘osmose’

Lucas Guedes chegou ao 'Domingão com Huck' pela proximidade com Virgínia

Por Tatiana Moura 30 ago 2026, 10h00
Três pessoas sorridentes posam juntas em um ambiente festivo com balões coloridos. Um homem barbudo à esquerda veste camisa xadrez e regata branca, segurando um copo. No centro, uma mulher de cabelos longos e castanhos usa um vestido vermelho decotado e colar. À direita, um homem de cabelos escuros presos e camisa branca sorri.
Lucas Guedez, Virgínia e Rafa Uccman (Redes Sociais/Divulgação)
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Pela segunda vez seguida, um amigo de celebridade conseguiu vaga no Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. Em 2025, Álvaro, colega de Gkay, participou do programa. Agora, um dos melhores amigos de Virgínia Fonseca, Lucas Guedes conquistou um espaço na competição de dança da TV Globo. Tem gente que, mesmo sem fazer nada muito especial, ganha seguidor e fama apenas por ser “chaveirinho” de certas celebridades. Por tanto que aparece em reels de artistas, forçando ou não intimidades, uma turma ganha fama por “osmose” nas redes sociais. A seguir, algumas das mais emblemáticas personalidades que ganharam seus cinco minutos de fama através de amizades “sinceras” com os que, de fato, são famosos. 

Gil Cebola. Melhor amigo de Neymar, desde o começo da carreira do jogador, conquistou a fama sendo um dos principais defensores do atleta e mostrando os bastidores da vida de luxo que o cerca. Com o apoio do camisa 10, criou uma marca de bebida alcoólica e restaurantes de sucesso em São Paulo. 

Rafa Uccman. Na internet desde 2010 como “colírio” da Capricho, ganhou reconhecimento pelas publicações nas redes sociais. Entretanto, a virada de chave veio após a pandemia, ao aparecer cada vez mais com Virgínia, Gkay, Luísa Sonza e Anitta. Em momentos em que alguma das amigas estava sendo criticada, Rafa sempre apareceu como uma ‘advogada’, gravando vídeos criticando o hate recebido. 

Gominho. Muito antes do nomes acima começarem a ganhar fama, o criador de conteúdo conquistou sucesso através das amizades. Com uma forte relação com Preta Gil, Gominho conquistou espaço na televisão, participou de reality shows e até hoje aparece com outros artistas, como Lexa. Em 2023, tentou a carreira de cantor, mas não deu muito certo.

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Vivi Wanderley. Uma das subcelebridades mais próximas de Anitta, surgiu no TikTok e ganhou mais reconhecimento no último ano, por conta dos desafetos com o ex-namorado Juliano Floss, até então com Marina Sena. A criadora de conteúdo viaja o mundo ao lado da amiga, divulga as produções e, quando tentou começar na música, Anitta chegou até dar uma ajudinha, mas até agora sem sucesso. 

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Lucas Guedes. Mais novo participante da Dança dos Famosos, já transitou pela vida da Família Pôncio, Anitta, Luísa Sonza, Gkay, Virgínia e outros. Na Copa do Mundo 2026, acompanhou a dona da WePink pelos jogos, sempre fazendo a linha “amigo engraçado” da influenciadora. Assim como as outras personalidades, Lucas aparece defendendo e se aproximando da moça em momentos de fama.

Rafael Zulu. Um dos melhores amigos de Neymar, está afastado das novelas há anos, mas sempre aparece nas redes sociais para defender o jogador. Quando Ancelotti ainda não tinha convocado o camisa 10 para a Copa, fez uma alusão que, assim como a seleção não funciona sem ele, a Disney não funciona sem o Mickey. O empresário faz marcação pesada pelo bem do craque.

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David Brazil. Esse é um dos pioneiros. Amigo de centenas de celebridades e atletas do futebol, a irreverente personalidade brasileira conquistou a fama apenas pela proximidade com os artistas. Ao longo dos anos, foi próximo e trabalhou com Xuxa, Anitta, Neymar, Gugu Liberato e outros. No Carnaval de 2026, foi um dos defensores de Virgínia na Grande Rio, em sua desastrada estreia na Sapucaí. 

Gabily. Uma das defensoras de Neymar, já teve um breve relacionamento com o jogador e viralizou com música para a Copa do Mundo, que contou com a participação do atleta. Chegou a participar da A Fazenda, mas não conquistou a fama para além das redes sociais e o reality da Record. 

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