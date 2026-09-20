Os famosos que trocaram os holofotes pela tranquilidade do campo

Aos 63 anos, Marcello Novaes tem encontrado fora dos estúdios uma rotina bem diferente daquela vivida ao longo de décadas na televisão. Em seu sítio em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, o ator cultiva uma horta orgânica, cuida de animais e mantém uma oficina para trabalhos manuais. “Vida no campo não tem preço”, definiu o artista. A relação de Novaes com o lugar é antiga, mas a rotina no campo ajuda a revelar um movimento que também aparece na vida de outros famosos: a busca por mais contato com a natureza e por uma vida distante da agitação dos grandes centros. Alguns transformaram o campo em residência; outros fizeram de sítios e fazendas refúgios ou até empreendimentos.

Luiz Fernando Guimarães é um dos exemplos. Aos 76 anos, o ator vive em um sítio em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, onde divide a rotina com o marido, Adriano Medeiros, os filhos Dante e Olivia e 16 cachorros. A propriedade também tem vacas, bois, galinhas, horta e um lago. Durante a pandemia, o local ganhou ainda mais importância para a família.

Já Ney Matogrosso, 85, levou essa relação com a natureza para uma dimensão ainda maior. O cantor mantém desde os anos 1990 uma fazenda de cerca de 140 hectares em Saquarema, na Região dos Lagos. Parte da propriedade é dedicada à preservação ambiental e funciona como área de soltura e reabilitação de animais silvestres. Hoje, mais da metade do perímetro é conservada e mais de 10 mil animais já foram devolvidos à natureza no local. “Sempre convivi com muita tranquilidade e harmonia na natureza. Esse trabalho é a continuação de algo que sempre fiz. Quando encontrei esse lugar, achei adequado para desenvolver esse trabalho”, disse o músico em um vídeo.

Lima Duarte também encontrou no interior de São Paulo um cenário para uma vida mais tranquila. Aos 95 anos, o veterano vive em um sítio em Indaiatuba, cercado por jardins, vegetação e árvores que ele próprio ajuda a plantar. A propriedade ainda guarda um acervo afetivo da carreira do ator, que criou uma espécie de museu particular em um dos quartos, incluindo lembranças de personagens como Sinhozinho Malta e Sassá Mutema. É também no sítio que Lima recebe familiares, como a filha Débora Duarte e a neta Paloma Duarte, e grava vídeos para as redes sociais. Parte do especial que a Globo dedicou à sua trajetória, em 2024, foi filmada justamente na propriedade.

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Para Lúcia Veríssimo, 68, a vida no campo também envolve trabalho. Desde a pandemia, a atriz vive em uma fazenda de cerca de 218 mil metros quadrados e se dedica à criação de cavalos e ao cultivo de alimentos. Apaixonada por animais, mantém uma rotina ligada à terra e à produção da própria comida, cuidando da horta e aproveitando na propriedade parte do que planta. A fazenda, que preserva uma área de mata e reúne diferentes espécies de animais, tornou-se uma extensão do estilo de vida escolhido por Lúcia longe da rotina dos grandes centros e dos holofotes.

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Marcos Palmeira, 63, por sua vez, tem uma história conhecida com o campo. Em meio aos trabalhos na televisão, o ator transformou a ligação com o meio rural em um projeto que vai muito além da moradia. Desde 1997, o ator administra a Fazenda Vale das Palmeiras, em Teresópolis, com cerca de 200 hectares. A propriedade trabalha com produção orgânica, agroecologia e preservação ambiental, além de fabricar produtos como queijos, leite, mel, café e chocolate. Em 2026, a fazenda passou também a receber visitantes em experiências de turismo rural.

Mas o refúgio no campo não está restrito aos brasileiros, claro. Millie Bobby Brown, mais conhecida como a Elevan da série Stranger Things, mora em uma fazenda nos arredores de Atlanta (EUA) junto com o marido, Jake Bongiovi e os dois filhos. Em uma entrevista à Vanity Fair, Millie revelou que sua vida tranquila no campo lhe parece muito mais confortável do que viver sob os holofotes. “Não faço isso pela estética. Faço porque amo”, disse.

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Adrian Grenier, que viveu o namorado de Andrea Sachs (Anne Hathaway) em O Diabo Veste Prada, também optou pelo mato. Ele vive em uma fazenda de 18 hectares nos arredores de Austin, Texas, com a esposa, Jordan Roemmele, e os dois filhos. Segundo o próprio definiu, a casa foi construída para ter o estilo de uma “fazenda espanhola com um toque marroquino”.