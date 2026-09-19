Os famosos que o TikTok apresentou a uma nova geração
Antigos astros encontraram nas redes sociais uma segunda onda de popularidade
Michael Barrymore, 74, foi um dos rostos mais conhecidos da televisão britânica nos anos 1990. Mais de duas décadas depois de perder espaço na TV, o apresentador encontrou um público que, em boa parte, sequer sabe de seu passado. Com vídeos em que prova comidas, participa de tendências e mostra cenas banais do cotidiano, ele se aproxima dos 5 milhões de seguidores no TikTok. “A maioria dos seguidores é da geração atual e não me conhece da televisão”, contou ao The Guardian. A audiência digital é tamanha que Barrymore já descarta retornar à TV tradicional: considera que seria “um passo para trás”.
O britânico não está sozinho na turma dos famosos redescobertos pelo algoritmo. Glenn Medeiros, 56, ídolo adolescente dos anos 1980 com a balada Nothing’s Gonna Change My Love for You, havia trocado há décadas os palcos pela educação e hoje preside uma escola em Honolulu, no Havaí. A filha, Lyric Medeiros, 25, porém, começou a colocá-lo em seus vídeos no TikTok, recuperando imagens do pai na juventude e até o convencendo a cantar novamente o antigo sucesso. A brincadeira viralizou e reapresentou Glenn a uma geração que não era nascida quando ele estampava pôsteres de adolescentes.
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