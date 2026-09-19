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Cultura

Os famosos que o TikTok apresentou a uma nova geração

Antigos astros encontraram nas redes sociais uma segunda onda de popularidade

Por Giovanna Fraguito 19 set 2026, 17h00
Michael Barrymore
Michael Barrymore (Reprodução/Instagram)
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Michael Barrymore, 74, foi um dos rostos mais conhecidos da televisão britânica nos anos 1990. Mais de duas décadas depois de perder espaço na TV, o apresentador encontrou um público que, em boa parte, sequer sabe de seu passado. Com vídeos em que prova comidas, participa de tendências e mostra cenas banais do cotidiano, ele se aproxima dos 5 milhões de seguidores no TikTok. “A maioria dos seguidores é da geração atual e não me conhece da televisão”, contou ao The Guardian. A audiência digital é tamanha que Barrymore já descarta retornar à TV tradicional: considera que seria “um passo para trás”.

O britânico não está sozinho na turma dos famosos redescobertos pelo algoritmo. Glenn Medeiros, 56, ídolo adolescente dos anos 1980 com a balada Nothing’s Gonna Change My Love for You, havia trocado há décadas os palcos pela educação e hoje preside uma escola em Honolulu, no Havaí. A filha, Lyric Medeiros, 25, porém, começou a colocá-lo em seus vídeos no TikTok, recuperando imagens do pai na juventude e até o convencendo a cantar novamente o antigo sucesso. A brincadeira viralizou e reapresentou Glenn a uma geração que não era nascida quando ele estampava pôsteres de adolescentes.

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