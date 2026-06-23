Os famosos que apoiaram empresário condenado por racismo contra Thelma Assis

Condenado por racismo em uma ação de danos morais movido por Thelma Assis, vencedora do BBB 20 e apresentadora da Globo, o empresário Rodrigo Branco publicou um novo vídeo nesta segunda-feira, 22, falando que não pretendia recorrer do caso, que pagou o valor determinado pela justiça, se desculpou mais uma vez com Thelma e recebeu o apoio de amigos famosos como Deborah Secco e Xuxa Meneghel. Branco ainda refletiu que evoluiu bastante desde o episódio, tendo ajudado em causas sociais e virando um aliado na luta antirracista, esperando que o caso sirva de exemplo para outras pessoas.

Na gravação, o empresário e influenciador relembrou que já havia publicado pedidos de desculpas em anos anteriores e afirmou que nunca tentou apagar ou esconder o ocorrido. Segundo ele, a decisão de cumprir a sentença sem contestação faz parte do processo de responsabilização pelos comentários feitos durante uma live no Instagram em 2020, em que conversava com a influenciadora Ju de Paulla e dizia que Thelma e a jornalista Maju Coutinho “só estavam onde estavam por serem negras”.

O influenciador declarou ainda ter efetuado o pagamento de R$ 76.061,07, valor relacionado à condenação, e disse que os últimos anos foram marcados por aprendizado e participação em iniciativas voltadas à pauta antirracista. Para ele, a reparação não se encerra com uma sentença judicial ou com um pedido público de desculpas, mas exige um compromisso permanente.

Além de mencionar nominalmente Thelma e Maju, Rodrigo também pediu desculpas à influenciadora Ju de Paulla, que participava da transmissão em que as declarações foram feitas, e a todas as pessoas que se sentiram atingidas pelo episódio. O empresário também reforçou que aprendeu muito sobre o valor da amizade vendo os amigos que não o abandonaram mesmo em meio às críticas por ainda o apoiarem. “Nenhum amigo passou a mão na minha cabeça”, avisou ele.

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A publicação recebeu mensagens de apoio de várias personalidades como Xuxa, Deborah Secco, Adriane Galisteu e Astrid Fontenelle, que destacaram a importância do reconhecimento dos erros e do aprendizado ao longo do tempo. “Ro, achei de muita coragem e valia o que vc fez… Errei muito e estamos aqui pra aprender e tentar errar menos. É que essa pauta doí muito e nós brancos nunca vamos entender essa dor, espero de coração que você, eu e o planeta mude. Não dá mais para errar nesse assunto”, escreveu Xuxa. Bruna Marquezine, Gominho, Lexa também curtiram a publicação.

Entenda a disputa judicial entre Rodrigo Branco e Thelma Assis

A polêmica teve origem durante comentários sobre o reality show Big Brother Brasil. Na ocasião, Rodrigo Branco afirmou que a torcida pela vitória de Thelma existiria apenas por ela ser uma mulher negra. Ele também questionou a trajetória profissional de Maju Coutinho, sugerindo que a jornalista teria conquistado espaço na televisão exclusivamente por questões raciais.

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As declarações provocaram forte repercussão e deram origem a uma ação judicial movida por Thelma. A condenação foi proferida pela juíza Flávia Snaider Ribeiro, da 6ª Vara Cível de São Paulo, que determinou o pagamento de indenização à vencedora do BBB 20. O caso tornou-se um dos episódios mais emblemáticos do debate sobre racismo e responsabilização de figuras públicas nas redes sociais.

Na semana passada, Thelma revelou a condenação em seu próprio perfil no Instagram e também havia recebido apoio de outra parcela de famosos, como Maju Coutinho, Manu Gavassi, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Milena Moreira, e Astrid Fontenelle também se manifestou a favor da apresentadora. “Parabéns, garota, a Justiça às vezes tarda. Mas não falhou. Foi muito ruim mesmo e falei pra ele que errou, que foi racista. Poderia ter reconhecido e minimizado a dor.”, escreveu a ex-Globo.

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Quem é Rodrigo Branco

Rodrigo Branco chegou a trabalhar como produtor de TV na Band e na produtora Floresa, tendo atuado nos bastidores de programas do Multishow e da Globo. Há mais de dez anos, ele se mudou para os Estados Unidos, morando em Orlando e Miami. Graças a uma ligação de Léo Dias, ele conheceu Deborah Secco, que estava grávida de sua filha com Hugo Moura e desejava fazer um enxoval nos Estados Unidos. Branco, então, conectou a atriz a marcas e passou a trabalhar com essa negociação de famosos com empresas americanas, viabilizando viagens para a Disney e outros pontos turísticos do país. Por causa desse trabalho, ele virou amigo e parceiro de diversas celebridades.